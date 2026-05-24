Командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов поделился подробностями работы на месте трагедии в Старобельске, где украинские беспилотники атаковали здание колледжа. Как пишет aif.ru, спасатели сталкивались с угрозой повторного обстрела, что значительно осложняло их работу.

Антонов отметил, когда они приступили к разбору завалов, постоянно звучали сирены, предупреждающие об угрозе повторного обстрела.

«Ты слышишь крики дитя и ты хочешь ему помочь, но в тот же момент тебе кричат, что надо срочно уйти, потому что возможность обстрела. Вот это самое тяжёлое, которое было, когда ты слышишь, но не можешь ничего сделать, бессилие», — говорит Роман Антонов.

Спасатель также отметил, что многие дети выбегали из разрушенного общежития босиком. Спасатель предположил, что им специально не давали спасать детей.

В результате атаки погиб 21 человек, среди которых были дети, а более 65 получили ранения. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Эта трагедия, по словам уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, войдёт в обвинение против Киева, что подчеркивает серьёзность последствий данного нападения. В Старобельске объявлены дни траура в память о жертвах .