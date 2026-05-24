В Рязани состоялся концерт к Дню славянской письменности и юбилею композитора Новикова

Анастасия Мериакри
24 мая Рязанская филармония стала центром культурного притяжения. Здесь проходит торжественный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры и памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (6+). Мероприятие стало частью празднования Года единства народов России и приурочено к 130-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося композитора и педагога Анатолия Новикова.

В праздничной программе приняли участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова, Рязанский камерный хор, солисты филармонии, а также творческие коллективы муниципалитетов области. Концерт объединил на одной сцене лучших исполнителей региона, продемонстрировав богатство русской музыкальной традиции и преемственность культурных ценностей.

Особое место в программе заняло наследие Анатолия Новикова: в честь юбилея композитора прозвучали семь его композиций, которые стали украшением вечера и вызвали тёплый отклик у зрителей: «Земля рязанская», «Есенинские вечера», «Пришла весна в мои края», «Рязань моя — краса моя», «Дороги», «Вася-Василёк», «Смуглянка».

Произведения Новикова, сочетающие народную мелодичность с профессиональным мастерством, прозвучали в исполнении ведущих коллективов филармонии, раскрыв глубину и многогранность творчества мастера.

Концерт, приуроченный к празднику славянской письменности, подчеркнул важность сохранения культурного кода, единства народов России и памяти о тех, кто стоял у истоков просвещения на славянских землях.

