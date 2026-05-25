Изображение сгенерировано AI
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Алексей Самохин
Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.

Удар по Белой Церкви: что скрыл Киев

В ночь на 24 мая российские Вооружённые силы нанесли комбинированный удар возмездия за террористическую атаку на колледж в Старобельске, где погибли более двадцати подростков. Ключевым элементом этого удара стало третье за всю историю СВО применение баллистической ракеты «Орешник». Боевые блоки на гиперзвуковой скорости поразили аэродром в Белой Церкви Киевской области. Американские комплексы «Пэтриот» оказались бессильны.

Киев немедленно запустил информационную контратаку: официальные представители заявили, что ракеты попали в «какие-то гаражи» и «продуктовые базы». Однако военный эксперт, заслуженный военный лётчик генерал-майор авиации Владимир Попов, знающий этот аэродром по личному опыту службы в советских ВВС, дал совершенно иную оценку произошедшему.

Что на самом деле находилось в Белой Церкви

По словам генерала, аэродром в Белой Церкви был базой дальней стратегической авиации, предназначенной для нанесения ракетных ударов по западному театру военных действий. Инфраструктура там соответствующая: колоссальные складские помещения с запасами топлива и боеприпасов, арсеналы высокоточного оружия и, что особенно важно, несколько крупных заглублённых командных пунктов. Попов говорит о двух-трёх основных подземных КП: управления авиацией, управления ПВО и административно-военного управления.

Белая Церковь имеет и транспортное значение. Крупный железнодорожный узел, пересечение автотрасс на Полтаву, Харьков, Сумы и Днепропетровск. Военно-транспортные самолёты из Польши могли прилетать туда ночами и в считанные часы разгружать особо ценные военные грузы. До Киева оттуда всего 90 километров.

Именно там, по оценке эксперта, базировалась беспилотная авиация противника. Структура работы такова: учебный центр каждые две-три недели отправляет на фронт оперативные группы, которые отрабатывают задачи на указанных направлениях, а затем возвращаются на переподготовку.

Что осталось от аэродрома

Командные пункты, попавшие под удар, обнулены. Восстановить заглублённый КП или подземный склад боеприпасов после такого попадания физически невозможно. Разбор завалов займёт минимум месяц. Дежурная смена, находившаяся на боевом посту в момент удара, по оценке Попова, погребена под обломками.

Противник, по его словам, перейдёт на резервные объекты через 15-20 дней. В полутора километрах от основных КП находятся два-три резервных пункта, менее мощных, но также в полузаглублённом исполнении. Их предстоит дооборудовать и перевести туда новые дежурные расчёты.

Гаражи соседних кварталов действительно пострадали от ударной волны при детонации подземных объектов. Именно их и демонстрирует украинская сторона. Места фактического падения боевых блоков, по аналогии с предыдущими ударами по «Южмашу» в Днепропетровске и объектам во Львове, скорее всего не покажут никому.

Попов подчёркивает принципиальный смысл выбора именно этого объекта. Аэродром находится в 90 километрах от украинской столицы. Удар служит недвусмысленным сигналом: «Орешник» способен достичь Киева с таким же успехом. Это «проба пера» с применением оружия, против которого у НАТО пока нет ни аналогов, ни средств перехвата. Именно поэтому натовские специалисты, по оценке эксперта, будут детально изучать последствия удара ещё очень долго.

