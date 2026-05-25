Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

В Доминикане начались съёмки суперсезона шоу «Звёзды в джунглях»

Алексей Самохин
Телеканал ТНТ запустил съёмки суперсезона реалити-шоу «Звёзды в джунглях» (16+). В новом проекте участвуют самые яркие герои предыдущих сезонов, сообщили в пресс-службе канала.

Съёмки проходят в Доминикане. Ведущими снова стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Участников ждут новые испытания, борьба за лидерство, коалиции и жизнь в лагере на берегу океана. Первая десятка звёзд уже заселилась в лагерь. Игрокам предстоит пройти через испытания страхом, голодом и непростыми условиями.

По словам Ольги Бузовой, суперсезон объединил самых заметных участников проектов, которые снимались в Африке, Колумбии и Доминикане.

«Мы снимаем суперсезон, и здесь собрались самые яркие игроки всех наших сезонов. Это невероятно крутой формат, который зрители полюбили ещё с первого сезона в 2021 году», — сказала телеведущая.

Михаил Галустян отметил, что новый сезон может стать одним из самых сильных за всю историю проекта.

«Здесь собрались профессиональные реалити-игроки. Они знают, как вести себя в кадре, понимают специфику шоу и умеют проходить длинную дистанцию. За этим будет интересно наблюдать», — подчеркнул ведущий.

Продюсер проекта Лика Бланк рассказала, что участников отбирали по двум критериям. В суперсезон пригласили самых популярных героев прошлых выпусков, которых хотели увидеть зрители, а также тех, кто, по мнению создателей, ещё не раскрылся полностью.

По её словам, новый сезон станет одним из самых ярких по составу участников за всю историю шоу.

