Крупный пожар произошёл в хостеле в Москве — SHOT

В понедельник, 25 мая, на улице Монтажной в московском районе Гольяново произошёл крупный пожар в хостеле. Из здания эвакуируют людей, сообщает SHOT.

«На Монтажной улице произошло загорание на втором этаже административного здания, — сообщает МЧС Москвы в мессенджере «Макс». — До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещения».

Принимаются меры к тушению пожара.

По данным SHOT, горит хостел «Акварель». На месте работают пожарные, дежурят несколько карет скорой помощи. Для борьбы с огнём готовят вертолёт, место забора воды — Черкизовский пруд.