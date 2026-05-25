Рязанец после двухнедельной обработки передал мошенникам 3,5 млн рублей

Оперативники уголовного розыска задержали посыльного телефонных мошенников, которые похитили у жителя Рязани 3,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Очередной жертвой аферистов в городе Рязани стал 63-летний работник транспортной организации. Он подвергся двухнедельной обработке со стороны неизвестных, которые звонили ему под видом сотрудников правоохранительных органов и запугивали уголовным преследованием якобы за финансирование ВСУ. В результате под давлением мошенников потерпевший был вынужден обналичить накопления, взять деньги в кредит и передать всю сумму для «декларирования» специальному курьеру. С этой целью мужчина в Лесопарке встретился с неизвестным и передал ему около 3,5 млн рублей. Вскоре рязанец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Советскому району города Рязани было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на след курьера – 47-летнего жителя Москвы. Во время командировки в столицу сыщики установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Полицейские выяснили, что  неработающий мужчина некоторое время назад согласился на легкий, как ему казалось, заработок и по указанию анонимного куратора приехал в Рязань. Забрав деньги у обманутого рязанца, злоумышленник вернулся Москву и в условленном месте передал наличность другому курьеру. 

Оперативники доставили мужчину в Рязань для проведения следственных действий. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений в других городах России.

