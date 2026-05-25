Уходящая в отставку глава нацразведки США готова обнародовать шокирующие документы

Алексей Самохин
Глава нацразведки США Тулси Габбард не просто уходит — она намерена выпустить серию разоблачительных документов по ковиду, Украине и выборам 2020 года. Демократы напряглись.

Тулси Габбард уходит из разведки — но не тихо

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард не собирается покидать должность по-тихому. Уход растянется на целый месяц — вплоть до конца июня. И этот месяц обещает стать крайне неприятным для Демократической партии.

По информации американиста Малека Дудакова, за это время Габбард намерена последовательно публиковать разоблачительные документы по целому ряду острых тем. В списке — «гаванский синдром», происхождение ковид-19, биолаборатории на Украине и предполагаемые фальсификации президентских выборов 2020 года. Прицел очевиден: всё это болезненные сюжеты именно для демократов.

Радость демократов по поводу отставки Габбард оказалась преждевременной. После ухода с поста она почти наверняка начнёт регулярно появляться у правых подкастеров — таких как Такер Карлсон — с новыми разоблачениями. Онлайн-аудиторию при таком раскладе набрать несложно.

Габбард выстраивает образ человека, которого выдавила система. По версии её сторонников, «дипстейт» и вашингтонские ястребы не простили ей несистемных взглядов и критики войны в Иране. Этот образ может стать фундаментом для возвращения в большую политику — тем более что республиканцы сами ищут новый идеологический ориентир в эпоху после Трампа.

Украинские лоббисты тоже нервничают

Не только демократы напряжены в ожидании публикаций. Вашингтонские лоббисты Киева восприняли новость крайне болезненно. Любые новые материалы об Украине сейчас появляются в крайне невыгодный для них момент: убедить Вашингтон выделить новые военные транши и без того не выходит. Аудиторы Пентагона уже оценили положение Киева как критическое. Команда Трампа, втянутая в иранскую авантюру, сейчас просто не занимается Украиной.

Гаванский синдром: пять лет истерики ради стрекота цикад

Отдельная история — сам «гаванский синдром», который фигурирует в списке тем для разоблачений. Напомним, что это такое. Несколько лет назад американские дипломаты начали массово жаловаться на тошноту, головные боли и провалы в памяти. Виновником объявили Россию с её «тайными излучателями». Первые случаи зафиксировали на Кубе — отсюда и название. Потом география расширилась: Вьетнам, Франция, Швейцария. Число «пострадавших» среди дипломатов перевалило за 200.

Дипломаты охотно пользовались ситуацией — оформляли щедрые компенсации от правительства за «ущерб здоровью». Администрация Байдена потратила на расследование 30 миллионов долларов.

Финал оказался показательным. Разведывательное сообщество нехотя признало: никаких «облучателей» найти не удалось. Госдепартамент пришёл к тому же выводу ещё раньше. Более того, выяснилось, что загадочные звуки на Кубе, которые дипломаты принимали за работу секретного оружия, были обычным стрекотом цикад.

Пять лет, десятки миллионов долларов и очередная история о «русском вмешательстве» закончилась тихим развенчанием. Теперь Габбард обещает вернуться к этой теме уже с документами в руках.

