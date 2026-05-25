Рязанский скалолаз в шаге от победы и 2 млн рублей в шоу на СТС

31 мая в 17:00 на канале СТС начнётся финал третьего сезона спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) с ведущими Романом Постоваловым, Валерией Дергилёвой и Василием Артемьевым. Заключительные испытания на новой полосе препятствий в Минеральных Водах ждут 32 самых сильных юных атлетов со всей страны, включая 9-летнего Вадима Синицина из Рязани. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

На отборочной трассе школьнику из Рязани удалось взять всего одно светящееся кольцо, но этого результата оказалось достаточно, чтобы пройти в следующий этап. Соперницей Вадима в полуфинале стала 10-летняя ниндзя-спортсменка Милослава Шулешова, которая не смогла финишировать из-за травмы ноги.

«Она упала и подарила мне шанс пройти дальше, поэтому финал буду проходить и за себя, и за Милославу, — признаётся Вадим, который успел подружиться с соперницей. — Правда, я не различаю некоторые цвета, мне будет немного сложнее, чем другим участникам. Но уверен, что справлюсь. Хочу доказать, что даже с дальтонизмом можно пройти эту сложную трассу».

В финале ему предстоит покорить сложнейшую полосу препятствий, а в суперфинале лучшим из лучших устроят двойной забег. Победители разделят призовой фонд 6 миллионов рублей в трёх возрастных категориях (9—10 лет, 11—12 лет, 13—14 лет).

Всего отбор в этом сезоне проходили 180 детей из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Финалистами также стали победители прошлых сезонов Олег Прокудин и Филипп Моляков, трижды финалист Ярослав Кубрак, брат и сестра Александр и Анна Седовы, а также другие сильные атлеты из разных городов страны.