173 дрона за ночь: украинские беспилотники атаковали Москву, Крым, Рязанскую область и ещё 11 регионов России

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 25 мая перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника самолётного типа. Атака накрыла сразу 14 регионов, включая Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар пришёлся на Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. Помимо этого, беспилотники фиксировались над Московским регионом и Республикой Крым.

Сведений о последствиях на земле в сводке Минобороны РФ не сообщается.