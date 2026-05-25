Происшествия
Происшествия

173 дрона за ночь: украинские беспилотники атаковали Москву, Крым, Рязанскую область и ещё 11 регионов России

Алексей Самохин
За прошедшую ночь российская ПВО сбила 173 украинских беспилотника над 14 регионами страны, включая Московский регион и Крым. Атака охватила территорию от западных до центральных областей России.

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 25 мая перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника самолётного типа. Атака накрыла сразу 14 регионов, включая Рязанскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар пришёлся на Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. Помимо этого, беспилотники фиксировались над Московским регионом и Республикой Крым.

Сведений о последствиях на земле в сводке Минобороны РФ не сообщается. 

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Происшествия

В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.
Политика

Удар по Киеву нанесли российские войска, использовался «Орешник» 

В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по территории Киева. В населённый пункт Белая церковь, недалеко от столицы Украины прилетел «Орешник». 
Новости России

Раскрыта первая просьба выжившей студентки после удара по колледжу в Старобельске

По последним данным, в результате удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 10 человек, 38 пострадали, ещё 11 студентов числятся пропавшими без вести. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики
Общество

В Кальном в Рязани вновь отключили свет 

По состоянию на 07:30 сегодняшнего дня информации о возобновлении подачи электроэнергии не поступало.
Новости России

Трамвай сошёл с рельсов в Екатеринбурге 

По словам местной жительницы, пассажиров трамвая №3, в котором она ехала, высадили на остановке после сообщения о сходе вагона впереди.
Новости России

Эксперт рассказал, что будет с телом Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы в августе 2024 года, скорее всего, навсегда останется в горах. Эксперты и МЧС Киргизии объяснили почему.
Погода

МЧС предупредило рязанцев о сохранении высокой пожарной опасности

По данным Гидрометцентра, 25 мая на территории Рязанской области местами сохраняется высокая пожарная опасность четвёртого класса. Специалисты МЧС обратились к жителям с рядом практических рекомендаций.
Спасатели рассказали о продолжении поисков семьи Усольцевых

В воскресенье, 24 мая, спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов обследовали семь километров труднопроходимой тайги за скалами Буратинка и Мальвинка.
Новости России

РКН сообщил, что не вводил ограничений в отношении DeepSeek

24 мая тысячи россиян лишились доступа к нейросети DeepSeek. Роскомнадзор заявил, что никаких ограничений не вводил.
Политика

Полковник раскрыл неназванные цели массированного удара по объектам ВСУ

В ночь на 24 мая российские вооружённые силы нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины — по данным Министерства обороны РФ, всего было выпущено более 50 ракет. В ход пошёл весь арсенал высокоточного оружия: баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал», а также крылатые ракеты «Циркон».

