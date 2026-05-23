Лантратова привела рассказы выживших студентов колледжа в Старобельске

Рассказы выживших студентов колледжа в Старобельске в ЛНР показывают, что украинские военные цинично уничтожали здание вместе с людьми, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в Telegram.

«Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию!» — уточнила она.

Омбудсмен подчеркнула, что ударов было несколько, это подтверждают очевидцы.

По последним данным, в результате вчерашнего удара по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа погибли 18 человек, 42 пострадали. Под завалами, предварительно, остаются трое.

Спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Возбуждено дело о теракте.