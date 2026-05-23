Роспотребнадзор предупреждает о риске заражения опасной лихорадкой через укусы комаров

Роспотребнадзор обратил внимание россиян на необходимость профилактики инфекций, которые передаются через укусы комаров. Особое внимание уделяется лихорадке Западного Нила.

Вирус регистрируется в России с 1999 года, преимущественно в южных регионах. Он не передаётся от человека к человеку.

Основные меры профилактики:

использование репеллентов на природе, москитных сеток и фумигаторов дома;

устранение стоячей воды на участках, балконах и в ёмкостях;

ношение закрытой одежды при посещении парков и водоёмов.

Симптомы лихорадки Западного Нила: высокая температура, головная боль, боли в мышцах, высыпания. При их появлении нужно обратиться к врачу.

Вирус распространён в странах с тёплым климатом — Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии, Африке, Азии, Европе и Северной Америке.