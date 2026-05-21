Губернатор объяснил, почему в Рязани не включают сирены

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира объяснил принцип работы сирен.

Он отметил, что сирены используются прежде всего при ракетной опасности или крупных техногенных ЧС, когда есть понимание конкретной точки, находящейся под угрозой. С БПЛА ситуация иная — зачастую нет возможности предугадать траекторию их полёта и цель. Факторы запуска беспилотников оценивают специалисты, после чего вводят опасность БПЛА, оповещения о которой приходит в СМС.

Если включать сирены в Рязани при каждой угрозе БПЛА, то в текущей обстановке это придётся делать практически каждую ночь. И люди перестанут воспринимать сирены как действительно экстренный сигнал. Поэтому решения о включении сирен принимаются точечно, пояснил губернатор.

При этом алгоритм оповещения и использования сирен в регионе будет дорабатываться.

Также Павел Малков напомнил, что в период угрозы БПЛА самое безопасное — оставаться в помещении и отойти от окон.

Ещё один вопрос касался убежищ. Павел Малков подчеркнул, что убежища делают на предприятиях, которые должны работать даже во время атак. В них укрываются сотрудники. Для граждан предусмотрены укрытия.

Информировать об укрытиях прежде всего должны управляющие компании и ТСЖ, им дано поручение разместить информацию в подъездах. Также они должны обеспечить немедленный доступ в укрытия в момент ЧС. В каждом доме должны быть ответственные, жители должны знать их контакты и порядок действий.

Сейчас формулируются единые требования, контролировать их исполнение будут Госжилинспекция и муниципалитеты.