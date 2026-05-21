Изображение от mamewmy на Freepik
Общество

Губернатор объяснил, почему в Рязани не включают сирены

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира объяснил принцип работы сирен.

Он отметил, что сирены используются прежде всего при ракетной опасности или крупных техногенных ЧС, когда есть понимание конкретной точки, находящейся под угрозой. С БПЛА ситуация иная — зачастую нет возможности предугадать траекторию их полёта и цель. Факторы запуска беспилотников оценивают специалисты, после чего вводят опасность БПЛА, оповещения о которой приходит в СМС. 

Если включать сирены в Рязани при каждой угрозе БПЛА, то в текущей обстановке это придётся делать практически каждую ночь. И люди перестанут воспринимать сирены как действительно экстренный сигнал. Поэтому решения о включении сирен принимаются точечно, пояснил губернатор. 

При этом алгоритм оповещения и использования сирен в регионе будет дорабатываться. 

Также Павел Малков напомнил, что в период угрозы БПЛА самое безопасное — оставаться в помещении и отойти от окон.

Ещё один вопрос касался убежищ. Павел Малков подчеркнул, что убежища делают на предприятиях, которые должны работать даже во время атак. В них укрываются сотрудники. Для граждан предусмотрены укрытия. 

Информировать об укрытиях прежде всего должны управляющие компании и ТСЖ, им дано поручение разместить информацию в подъездах. Также они должны обеспечить немедленный доступ в укрытия в момент ЧС. В каждом доме должны быть ответственные, жители должны знать их контакты и порядок действий. 

Сейчас формулируются единые требования, контролировать их исполнение будут Госжилинспекция и муниципалитеты.

Предыдущая статья
Губернатор Малков рассказал о мерах по борьбе с БПЛА в Рязанской области
Следующая статья
Павел Малков рассказал, на какой стадии история с ограничениями «Есенинской Руси»

Популярные материалы

Медицина

SHOT: «Болезнь поцелуев» атакует зумеров

В России фиксируют до 80 случаев мононуклеоза на 100 тысяч человек, и теперь болезнь всё чаще выбирает жертв среди школьников и студентов. Поцелуй, общая кружка или чужая зубная щётка — достаточно секунды контакта.
Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Интересное

Праздник, который трудно понять: в чём настоящий смысл Вознесения Господня

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.
Новости России

Другая семья Усольцева озвучила свою версию трагедии

Проживающие в США родственники Сергея Усольцева, пропавшего вместе с...
Акценты

Доцент Трушицына рассказала, когда численность комаров в Рязани пойдёт на спад

Комары с каждым днем все больше и чаще одолевают рязанцев по всей области. Дискомфорт испытывают не только жители сел и деревень, которые живут близко к полям и лесам, но и жители областного центра.

Темы

Власть и политика

Аркадий Фомин: Совместно с правительством области и губернатором ведем системную работу по поддержке семьи, защите материнства и детства, развитию системы здравоохранения

В региональном парламенте обсудили демографическую ситуацию в Рязанской области, проблемы преодоления демографических вызовов и создания условий для роста рождаемости.
Экономика и бизнес

Производитель литий-ионных аккумуляторных батарей ООО НПО «Компас» строит новый комплекс в ИП «Рязанский»

Завершить первую очередь строительства и запустить производство компания планирует к концу этого года. К 2028 году запланирована сдача второй очереди и перевод всех подразделений Рязанского завода в новый комплекс. Новое производство позволит создать 75 рабочих мест.
Общество

В Рязани разберут два подъезда дома, в который влетел беспилотник 

В Рязани разберут два подъезда жилого дома на улице Новосёлов, в который в прошлую пятницу влетел беспилотник. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. 
Медицина

В Рязани помогли родить малыша женщине с аппендицитом

При осмотре акушерами-гинекологами диагностирован аппендицит, но ситуация ещё и осложнилась тем, что пока нерожденный малыш тоже стал реагировать на воспалительный процесс в организме мамы.
Культура и события

Павел Малков рассказал, на какой стадии история с ограничениями «Есенинской Руси»

На данный момент приняты изменения зон охраны. Вместо ограничений для 13 населённых пунктов остаётся непосредственно территория, связанная с музеем и историческим ландшафтом.
Власть и политика

Губернатор Малков рассказал о мерах по борьбе с БПЛА в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков проводит прямой эфир из Скопина. Большой блок вопросов главе региона посвящён атакам беспилотников ВСУ на регион. 
Спорт

Сын Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан

Сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Азербайджан. Почему это логично для него, выгодно Баку и неожиданно полезно для самой России.
Новости Касимова

В Касимове дорожники займутся «лежачими полицейскими» 

Для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе детей, в городе Касимове отремонтируют искусственные неровности, а также установят новые «лежачие полицейские». Об этом сообщили в администрации Касимовского округа Рязанской области.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье