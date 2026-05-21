Павел Малков рассказал, на какой стадии история с ограничениями «Есенинской Руси»

История с ограничениями в «Есенинской Руси» подходит к завершению, сообщил во время прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков.

На данный момент приняты изменения зон охраны. Вместо ограничений для 13 населённых пунктов остаётся непосредственно территория, связанная с музеем и историческим ландшафтом. Также идёт корректировка единого федерального регламента. После его принятия снизятся ограничения для людей и при этом будет обеспечено сохранения культурного наследия: жители смогут делать ремонт, пристройки, но без многоэтажной застройки, рассказал губернатор.