В Касимове дорожники займутся «лежачими полицейскими» 

Для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе детей, в городе Касимове отремонтируют искусственные неровности, а также установят новые «лежачие полицейские». Об этом сообщили в администрации Касимовского округа Рязанской области.

Работы пройдут на участках:

ул. 50 лет СССР, в районе православной школы;

ул. Гагарина, в районе школы-интерната;

ул. Татарская, в районе школы № 3;

ул. Академика В.Ф. Уткина, в районе школы № 2 и детской художественной школы;

мкр. Приокский, в районе школы № 6;

ул. Свердлова, в районе детского сада № 6;

ул. Московская, в районе детского сада № 3.

Они запланированы на 22 мая. В этот день возможны затруднения движения. Администрация попросила касимовцев продумать маршруты заранее.