В Касимове дорожники займутся «лежачими полицейскими» 

Для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе детей, в городе Касимове отремонтируют искусственные неровности, а также установят новые «лежачие полицейские». Об этом сообщили в администрации Касимовского округа Рязанской области.
Работы пройдут на участках:
ул. 50 лет СССР, в районе православной школы;
ул. Гагарина, в районе школы-интерната;
ул. Татарская, в районе школы № 3;
ул. Академика В.Ф. Уткина, в районе школы № 2 и детской художественной школы;
мкр. Приокский, в районе школы № 6;
ул. Свердлова, в районе детского сада № 6;
ул. Московская, в районе детского сада № 3.
Они запланированы на 22 мая. В этот день возможны затруднения движения. Администрация попросила касимовцев продумать маршруты заранее.