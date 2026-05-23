Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

Пенсионеры предложили изменить условия льготного проезда по карте «Умка» в Рязани

Анастасия Мериакри
В общественном штабе партии «Единая Россия» глава администрации Рязани Борис Ясинский провёл приём жителей, где были подняты актуальные вопросы городской жизни.

Одна из неработающих пенсионерок предложила снизить минимальное количество льготных поездок по карте «Умка» с 50 и 90 до 25. По её словам, текущий объём для многих пожилых людей избыточен. Борис Ясинский отметил, что предложение выглядит разумным и будет проработано. Для внедрения изменений потребуется полный цикл согласований: от экономических расчётов до утверждения в профильных структурах.

Жители улицы Магистральной обсудили ремонт придомовых проездов у домов №13 и 13/2. Проект благоустройства уже прошёл городской отбор и направлен на областной конкурс программы поддержки местных инициатив. Сейчас заявка находится в резерве на получение финансирования. До решения вопроса глава администрации поручил провести подсыпку на самых проблемных участках.

Жительницы улицы Луговой подняли вопрос о скоплении отходов от частного сектора на площадке многоквартирного дома. В этом году планируется оборудовать отдельную площадку для сбора мусора, соответствующую санитарным нормам. Специалисты уже получили поручение подобрать подходящий участок.

Кроме того, по поручению главы администрации будет проведена оценка состояния детской площадки на Луговой, после чего организуют необходимый ремонт.

