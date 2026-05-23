Фото: группа "ПУВР" ВКнтакте
Общество

Вход в Центр детского творчества «Феникс» в Рязани перенесли после ночного ДТП

Анастасия Мериакри
Центр детского творчества «Феникс» сообщил о ночном происшествии: автомобиль врезался в крыльцо здания. В пресс-службе учреждения уточнили, что, к счастью, никто не пострадал, однако входная группа получила серьёзные повреждения и сейчас находится в аварийном состоянии.

Занятия и игровые программы в центре проходят в обычном режиме, никаких отмен нет. Вход в здание временно перемещён. Теперь он осуществляется через пандус слева от крыльца. Он полностью исправен и безопасен.

Категорически запрещается заходить за ограждение! Существует реальный риск обрушения повреждённых элементов крыльца.

Отмечается, что сотрудники центра уже работают над устранением последствий аварии.

