Вход в Центр детского творчества «Феникс» в Рязани перенесли после ночного ДТП

Центр детского творчества «Феникс» сообщил о ночном происшествии: автомобиль врезался в крыльцо здания. В пресс-службе учреждения уточнили, что, к счастью, никто не пострадал, однако входная группа получила серьёзные повреждения и сейчас находится в аварийном состоянии.

Занятия и игровые программы в центре проходят в обычном режиме, никаких отмен нет. Вход в здание временно перемещён. Теперь он осуществляется через пандус слева от крыльца. Он полностью исправен и безопасен.

Категорически запрещается заходить за ограждение! Существует реальный риск обрушения повреждённых элементов крыльца.

Отмечается, что сотрудники центра уже работают над устранением последствий аварии.