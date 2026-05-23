Синоптик предупредил о погодных сюрпризах и мокрой бурде

На следующей неделе европейскую часть России ждет второй заход зимы в виде ночного мокрого снега с дождем, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 28 и 29 мая ожидается мельтешение «хлопьев-липучек» в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии.

«В последних двух — с мозаичным ледяным дождем. Регионы накроет не снегом, а какой-то мокрой бурдой», — пояснил Тишковец.

Мокрый снег вряд ли доберется до Москвы, но может выпасть в ближайшем Подмосковье — на западе и юго-западе региона.

«Он клином доберется до отдельных районов Смоленской, Брянской и Калужской областей», — уточнил синоптик.

Специалист добавил, что в следующий четверг в Подмосковье может похолодать до +5, что обычно бывает в октябре. Виной всему циклон, который задует «костяной» северо-западный ветер.

