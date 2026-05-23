Мясников назвал красные флаги при головной боли

Головная боль, которая будит человека ночью, может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По его словам, специалисты относят такие симптомы к красным флагам, которые нельзя игнорировать.

«Если головная боль будит вас ночью впервые в жизни. Если это головная боль, которую вы описываете как самую ужасную головную боль в жизни», — пояснил Мясников.

Также он призвал обратить внимание, если головная боль возникает у человека старше 50 лет впервые в жизни.

Кроме того, угрозу для здоровья может представлять боль, которая усиливается или ослабевает в зависимости от положения тела. Следует обратиться к врачу, если недомогание сопровождается речевыми нарушениями или онемением.

Мясников пояснил, что такие симптомы могут указывать на наличие опухоли или серьезной инфекции. Они могут возникать и при аневризме сосудов головного мозга.