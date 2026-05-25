ТНТ завершил съемки комедийного детектива «Я призрак» с Гариком Харламовым и Денисом Власенко

В Москве завершились съемки фильма «Я призрак» (16+) с Гариком Харламовым и Денисом Власенко в главных ролях. Производством картины занимается кинокомпания 1-2-3 Production совместно с телеканалом ТНТ (входят в «Газпром-Медиа Холдинг») при поддержке Фонда кино. В центре сюжета — харизматичный аферист и простодушный полицейский, которые стали напарниками поневоле. Автор сценария и режиссер-постановщик проекта — Эмиль Никогосян.

Паша «Ветерок» (Гарик Харламов) — гениальный аферист, построивший финансовую пирамиду, в которую попали и обычные люди, и бизнесмены, и представители преступного мира. Когда Ветерок уже был готов рвануть на Бали с «лёгкими» деньгами, его планы рушатся — кто-то уже наблюдает за ним в прицел снайперской винтовки… Расследование убийства Ветерка поручают молодому оперативнику Леше Болдыреву (Денис Власенко), который сам оказался жертвой обмана: Леша вложил последние деньги в пирамиду ради лечения больной бабушки. Внезапно перед Лешей появляется призрак Паши — крайне недовольный собственной смертью. Оказывается, на «тот свет» Пашу не пускают пока он не искупит вину за свои аферы на земле. Вернувшись в облике призрака, Ветерок получает призрачные суперспособности и помогает Лёше раскрыть собственное убийство.

Напряженные полицейские расследования, погони, перестрелки, отвязные комедийные ситуации — зрителей ждет детектив и экшен в одном флаконе. Но за внешним драйвом скрывается важный посыл: начать с чистого листа никогда не поздно.

В главных ролях: Гарик Харламов, Денис Власенко, Алена Долголенко, Борис Дергачев, Антон Филипенко, Анна Михалкова, Андрей Федорцов, Александр Робак, Евгений Санников, Никита Волков, Филипп Дьячков, Никита Никитин.

Эмиль Никогосян, автор сценария и режиссер: «Сценарий прекрасен, всё на своих местах, много жанровых совмещений у нас: и детектив, и юмор, и экшн с веселыми перестрелками, а также можно сказать романтическая комедия. Съемочная группа у нас замечательная, крепкие талантливые профессионалы, и конечно же актерский состав – невероятный! Потрясающий кастинг, работать с ними – удовольствие и привилегия. Думаю, у нас получилось смешное, красивое и трогательное кино».

Денис Власенко, актер: «”Я — Призрак” — это история о том, что мир не обязан быть чёрно-белым. Он может оказаться и сложнее, и проще, чем мы привыкли думать. Самые очевидные вещи порой оборачиваются совсем не тем, чем кажутся — особенно когда речь заходит о дружбе, об отношениях, о том, как мы на самом деле слышим друг друга. И именно таким этот мир увидел мой герой Лёша. Он настоящий профессионал и перфекционист, но ему, как и многим из нас, иногда не хватает уверенности. И мне, наверное, тоже. В этом наше сходство: в желании просто делать то, что любишь, не оглядываясь на чужие сомнения. Он хороший парень, этот Лёша. Мне он очень симпатичен. А ещё мне понравился сценарий: его юмор, обаяние, динамика. Мне стало интересно, чем всё кончится. Надеюсь, зритель почувствует то же самое с первых кадров».

Елена Торчинская, генеральный продюсер 1-2-3 Production: «Главный герой нашего фильма Паша — мошенник, аферист и циник, но на протяжении всего фильма он пытается исправить то, что натворил. Это не слабость и не наивность, а признание того, что люди могут меняться. И наш герой попробует это доказать. Фильм «Я Призрак» призван напомнить всем нам о том, что даже в плохом человеке всегда остается надежда на хорошие поступки, и каждый достоин прощения и уважения».

Евгений Федоров и Дарья Градобоева, исполнительные продюсеры 1-2-3 Production: «Во время съемок были моменты, которые проверяли нас на прочность, — но мы их с легкостью прошли. И именно это мы хотим сказать зрителю: верь в себя и иди до конца. Даже когда кажется, что всё идёт не по плану. Сделал шаг — делай следующий. И тогда всё обязательно получится».

Владимир Родимов, художник-постановщик: «В “Я — Призрак” мы довольно часто адаптировали реальные объекты под съёмочные задачи: находили готовые локации, которые идеально вписывались в атмосферу и сценарный замысел. Это дало нужный эффект — картинка получилась живой, достоверной и при этом не перегруженной. Цвет в фильме работает на драматургию: комедия здесь не мешает детективу, а палитра не отвлекает от истории. В любом проекте можно найти что-то интересное, но “Я — Призрак” стал для меня по-настоящему родным именно по ходу съёмок. Вся команда была в непрерывном творческом поиске: мы обсуждали, пробовали, находили неожиданные решения, которые делали картину ярче и объёмнее. В итоге, мне кажется, получилось кино более живое и острое, чем задумывали изначально. И это заслуга не случая, а слаженной работы профессионалов, которые хотели выжать из материала максимум».