Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ завершил съемки комедийного детектива «Я призрак» с Гариком Харламовым и Денисом Власенко

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Москве завершились съемки фильма «Я призрак» (16+) с Гариком Харламовым и Денисом Власенко в главных ролях. Производством картины занимается кинокомпания 1-2-3 Production совместно с телеканалом ТНТ (входят в «Газпром-Медиа Холдинг») при поддержке Фонда кино. В центре сюжета — харизматичный аферист и простодушный полицейский, которые стали напарниками поневоле. Автор сценария и режиссер-постановщик проекта — Эмиль Никогосян.

Паша «Ветерок» (Гарик Харламов) — гениальный аферист, построивший финансовую пирамиду, в которую попали и обычные люди, и бизнесмены, и представители преступного мира. Когда Ветерок уже был готов рвануть на Бали с «лёгкими» деньгами, его планы рушатся — кто-то уже наблюдает за ним в прицел снайперской винтовки… Расследование убийства Ветерка поручают молодому оперативнику Леше Болдыреву (Денис Власенко), который сам оказался жертвой обмана: Леша вложил последние деньги в пирамиду ради лечения больной бабушки. Внезапно перед Лешей появляется призрак Паши — крайне недовольный собственной смертью. Оказывается, на «тот свет» Пашу не пускают пока он не искупит вину за свои аферы на земле. Вернувшись в облике призрака, Ветерок получает призрачные суперспособности и помогает Лёше раскрыть собственное убийство.

Напряженные полицейские расследования, погони, перестрелки, отвязные комедийные ситуации — зрителей ждет детектив и экшен в одном флаконе. Но за внешним драйвом скрывается важный посыл: начать с чистого листа никогда не поздно.

В главных ролях: Гарик Харламов, Денис Власенко, Алена Долголенко, Борис Дергачев, Антон Филипенко, Анна Михалкова, Андрей Федорцов, Александр Робак, Евгений Санников, Никита Волков, Филипп Дьячков, Никита Никитин.

Эмиль Никогосян, автор сценария и режиссер: «Сценарий прекрасен, всё на своих местах, много жанровых совмещений у нас: и детектив, и юмор, и экшн с веселыми перестрелками, а также можно сказать романтическая комедия. Съемочная группа у нас замечательная, крепкие талантливые профессионалы, и конечно же актерский состав – невероятный! Потрясающий кастинг, работать с ними – удовольствие и привилегия. Думаю, у нас получилось смешное, красивое и трогательное кино».

Денис Власенко, актер: «”Я — Призрак” — это история о том, что мир не обязан быть чёрно-белым. Он может оказаться и сложнее, и проще, чем мы привыкли думать. Самые очевидные вещи порой оборачиваются совсем не тем, чем кажутся — особенно когда речь заходит о дружбе, об отношениях, о том, как мы на самом деле слышим друг друга. И именно таким этот мир увидел мой герой Лёша. Он настоящий профессионал и перфекционист, но ему, как и многим из нас, иногда не хватает уверенности. И мне, наверное, тоже. В этом наше сходство: в желании просто делать то, что любишь, не оглядываясь на чужие сомнения. Он хороший парень, этот Лёша. Мне он очень симпатичен. А ещё мне понравился сценарий: его юмор, обаяние, динамика. Мне стало интересно, чем всё кончится. Надеюсь, зритель почувствует то же самое с первых кадров».

Елена Торчинская, генеральный продюсер 1-2-3 Production: «Главный герой нашего фильма Паша — мошенник, аферист и циник, но на протяжении всего фильма он пытается исправить то, что натворил. Это не слабость и не наивность, а признание того, что люди могут меняться. И наш герой попробует это доказать. Фильм «Я Призрак» призван напомнить всем нам о том, что даже в плохом человеке всегда остается надежда на хорошие поступки, и каждый достоин прощения и уважения».

Евгений Федоров и Дарья Градобоева, исполнительные продюсеры 1-2-3 Production: «Во время съемок были моменты, которые проверяли нас на прочность, — но мы их с легкостью прошли. И именно это мы хотим сказать зрителю: верь в себя и иди до конца. Даже когда кажется, что всё идёт не по плану. Сделал шаг — делай следующий. И тогда всё обязательно получится».

Владимир Родимов, художник-постановщик: «В “Я — Призрак” мы довольно часто адаптировали реальные объекты под съёмочные задачи: находили готовые локации, которые идеально вписывались в атмосферу и сценарный замысел. Это дало нужный эффект — картинка получилась живой, достоверной и при этом не перегруженной. Цвет в фильме работает на драматургию: комедия здесь не мешает детективу, а палитра не отвлекает от истории. В любом проекте можно найти что-то интересное, но “Я — Призрак” стал для меня по-настоящему родным именно по ходу съёмок. Вся команда была в непрерывном творческом поиске: мы обсуждали, пробовали, находили неожиданные решения, которые делали картину ярче и объёмнее. В итоге, мне кажется, получилось кино более живое и острое, чем задумывали изначально. И это заслуга не случая, а слаженной работы профессионалов, которые хотели выжать из материала максимум».

Предыдущая статья
Стартовали съёмки сериала «ИИнга» с Мерзликиным, Бабенковой и Лыковым

Популярные материалы

Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Происшествия

В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.
Политика

Удар по Киеву нанесли российские войска, использовался «Орешник» 

В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по территории Киева. В населённый пункт Белая церковь, недалеко от столицы Украины прилетел «Орешник». 
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики

Темы

Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки сериала «ИИнга» с Мерзликиным, Бабенковой и Лыковым

Проект производится при поддержке Института развития интернета. Над сериалом работают авторы хитов «Кухня», «ИП Пирогова», «Последний богатырь. Наследие» и «Против всех». В режиссёрском кресле — Анатолий Колиев («Папины дочки. Мама вернулась», «Инспектор Гаврилов»). 
Происшествия

Мотоциклист погиб, столкнувшись со столбом в Рязани

В Рязани произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
Новости России

Крупный пожар произошёл в хостеле в Москве — SHOT

«На Монтажной улице произошло загорание на втором этаже административного здания, — сообщает МЧС Москвы в мессенджере "Макс". — До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещения».
Политика

Уходящая в отставку глава нацразведки США готова обнародовать шокирующие документы

Глава нацразведки США Тулси Габбард не просто уходит — она намерена выпустить серию разоблачительных документов по ковиду, Украине и выборам 2020 года. Демократы напряглись.
Происшествия

Рязанец после двухнедельной обработки передал мошенникам 3,5 млн рублей

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Советскому району города Рязани было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Новости кино и ТВ

Рязанский скалолаз в шаге от победы и 2 млн рублей в шоу на СТС

Заключительные испытания на новой полосе препятствий в Минеральных Водах ждут 32 самых сильных юных атлетов со всей страны, включая 9-летнего Вадима Синицина из Рязани.
Происшествия

6 БПЛА сбиты над Рязанской областью, повреждено остекление частного дома

Об этом сообщил в соцсетях губернатор Рязанской области Павел Малков.
Новости России

Cуд в Кузбассе признал погибшего военнослужащего отцом 9-летней девочки

Мариинский городской суд Кемеровской области установил факт отцовства погибшего военнослужащего в отношении его девятилетней дочери. После вступления решения в законную силу ребёнок сможет получить положенные выплаты и льготы.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье