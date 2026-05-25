Жители Рязани попросили установить лежачих полицейских на отремонтированную дорогу

Жители Рязани попросили администрацию города установить лежачих полицейских на отремонтированную дорогу. Сообщение об этом появилось соцсетях.

«Жители п. Южный, улицы Корнилова. Просим дать разрешение сделать на дороге лежачие полицейские. Нам делают дорогу. Спасибо большое. Наша улица не тупиковая, через неё проходит проезд в 6 пятиэтажек и одну 26-этажку. Дорога стала взлётной полосой. У нас при въезде стоит предупреждающий знак жилая зона, но никто не соблюдает скоростной режим. Нам нужны лежачие полицейские, чтобы хоть как-то остановить этот беспредел, — говорится в сообщении. — Сейчас начинаются каникулы и дети играют на улице, нам за них очень страшно».

Администрация города Рязани оперативно дала ответ:

«Есть определенные требования для установки искусственных неровностей (за 10 — 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений). К сожалению, эти условия не выполняются на указанном участке. В связи с этим, устройство искусственных неровностей не планируем».