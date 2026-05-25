Транспорт и дороги

Жители Рязани попросили установить лежачих полицейских на отремонтированную дорогу

Алексей Самохин
Жители Рязани попросили администрацию города установить лежачих полицейских на отремонтированную дорогу. Сообщение об этом появилось соцсетях. 

«Жители п. Южный, улицы Корнилова. Просим дать разрешение сделать на дороге лежачие полицейские. Нам делают дорогу. Спасибо большое. Наша улица не тупиковая, через неё проходит проезд в 6 пятиэтажек и одну 26-этажку. Дорога стала взлётной полосой. У нас при въезде стоит предупреждающий знак жилая зона, но никто не соблюдает скоростной режим. Нам нужны лежачие полицейские, чтобы хоть как-то остановить этот беспредел, — говорится в сообщении. — Сейчас начинаются каникулы и дети играют на улице, нам за них очень страшно».

Администрация города Рязани оперативно дала ответ: 

«Есть определенные требования для установки искусственных неровностей (за 10 — 15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений). К сожалению, эти условия не выполняются на указанном участке. В связи с этим, устройство искусственных неровностей не планируем».

Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Происшествия

В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики
Политика

Удар по Киеву нанесли российские войска, использовался «Орешник» 

В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по территории Киева. В населённый пункт Белая церковь, недалеко от столицы Украины прилетел «Орешник». 

Темы

Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Культура и события

12 мероприятий пройдёт в Рязани по случаю Дня защиты детей

30 и 31 мая, а также 1 июня в Рязани отметят День защиты детей. Для юных рязанцев и их родителей организуют спектакли, забеги, концерты и другие интересные мероприятия.
Погода

Синоптик Ильин рассказал, выпадет ли снег в московском регионе в конце мая

По словам метеоролога, на фоне резкого похолодания в отдельных районах Подмосковья возможны небольшие осадки в смешанной фазе — дождь со снегом. Впрочем, снежинки, которые все же долетят до земли, быстро растают.
Общество

100 тысяч рязанцев проголосовали за общественные территории, которые благоустроят в следующем году

На выбор представлены 97 территорий в 25 муниципалитетах. И именно вы можете решить, какие проекты воплотят в жизнь в 2027 году. 
Новости кино и ТВ

В Доминикане начались съёмки суперсезона шоу «Звёзды в джунглях»

Ведущими снова стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Участников ждут новые испытания, борьба за лидерство, коалиции и жизнь в лагере на берегу океана. Первая десятка звёзд уже заселилась в лагерь.
Происшествия

В Рязани арестовали человека, обещавшего Артёму Никитину решить вопрос «с участием в СВО» за 25 млн рублей

Артём Никитин сейчас находится в СИЗО-1. Его ранее арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств.
Транспорт и дороги

Суд обязал мэрию Рязани установить ограждения у детсада на улице Затинной

Как указал суд, отсутствие ограждений нарушает требования ГОСТ Р 52289-2019 и создает угрозу безопасности пешеходов, в том числе воспитанников детского сада.
Общество

С Почтовой в Рязани убрали лавочки

По словам мэра, лавки оставили только в начале и конце улицы. Он надеется, что это поможет решить проблему с шумными компаниями, которые мешают жителям домов на главной пешеходной улице города.

