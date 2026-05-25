Фото: Изображение от wirestock на Freepik
Погода

Синоптик Ильин рассказал, выпадет ли снег в московском регионе в конце мая

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Снег в столичном регионе в последние дни мая полностью исключать нельзя. Такой прогноз в беседе с «Москвой 24» озвучил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Отметим, что из-за близости Рязани к Москве, погода в нашем городе может быть очень похожей, но надо сверяться с метеопрогнозами.

По словам метеоролога, на фоне резкого похолодания в отдельных районах Подмосковья возможны небольшие осадки в смешанной фазе — дождь со снегом. Впрочем, снежинки, которые все же долетят до земли, быстро растают. Почва и асфальт после майского тепла остаются достаточно прогретыми.

Как пояснил Ильин, холодная погода задержится почти на всю неделю — с 25 по 30 мая. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы примерно на 6–7 градусов. Обычно в конце мая показатели держатся на уровне 15–16 градусов, но в ближайшие дни ожидается лишь около 9–10.

Синоптики связывают такое похолодание с полярно-арктическим циклоном, который сейчас находится над Архангельской областью. Москва и Подмосковье попадут в его холодную тыловую часть. Из-за этого регион накроют облачность, дожди и порывистый северный воздух.

В понедельник, 25 мая, в Москве воздух еще прогреется до 18–20 градусов. Уже во вторник температура начнет снижаться. По области ожидается от 12 до 17 градусов.

Самыми холодными днями недели станут четверг и пятница — 28 и 29 мая. В Москве прогнозируют от 8 до 13 градусов, а местами по области столбики термометров не поднимутся выше 8–10.

Ночью похолодает еще сильнее. В Подмосковье синоптики ждут от 2 до 7 градусов тепла, в столице — около 5–7.

Именно при таких значениях, отметил Ильин, и могут появляться облака со смешанными осадками. Если температура опустится до плюс 4 градусов и ниже, местами возможен мокрый снег.

Предыдущая статья
100 тысяч рязанцев проголосовали за общественные территории, которые благоустроят в следующем году
Следующая статья
Жители Рязани попросили установить лежачих полицейских на отремонтированную дорогу

Популярные материалы

Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Происшествия

В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики
Политика

Удар по Киеву нанесли российские войска, использовался «Орешник» 

В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска нанесли массированный удар по территории Киева. В населённый пункт Белая церковь, недалеко от столицы Украины прилетел «Орешник». 

Темы

Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Культура и события

12 мероприятий пройдёт в Рязани по случаю Дня защиты детей

30 и 31 мая, а также 1 июня в Рязани отметят День защиты детей. Для юных рязанцев и их родителей организуют спектакли, забеги, концерты и другие интересные мероприятия.
Транспорт и дороги

Жители Рязани попросили установить лежачих полицейских на отремонтированную дорогу

"Дорога стала взлётной полосой. У нас при въезде стоит предупреждающий знак жилая зона, но никто не соблюдает скоростной режим".
Общество

100 тысяч рязанцев проголосовали за общественные территории, которые благоустроят в следующем году

На выбор представлены 97 территорий в 25 муниципалитетах. И именно вы можете решить, какие проекты воплотят в жизнь в 2027 году. 
Новости кино и ТВ

В Доминикане начались съёмки суперсезона шоу «Звёзды в джунглях»

Ведущими снова стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Участников ждут новые испытания, борьба за лидерство, коалиции и жизнь в лагере на берегу океана. Первая десятка звёзд уже заселилась в лагерь.
Происшествия

В Рязани арестовали человека, обещавшего Артёму Никитину решить вопрос «с участием в СВО» за 25 млн рублей

Артём Никитин сейчас находится в СИЗО-1. Его ранее арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств.
Транспорт и дороги

Суд обязал мэрию Рязани установить ограждения у детсада на улице Затинной

Как указал суд, отсутствие ограждений нарушает требования ГОСТ Р 52289-2019 и создает угрозу безопасности пешеходов, в том числе воспитанников детского сада.
Общество

С Почтовой в Рязани убрали лавочки

По словам мэра, лавки оставили только в начале и конце улицы. Он надеется, что это поможет решить проблему с шумными компаниями, которые мешают жителям домов на главной пешеходной улице города.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье