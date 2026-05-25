Синоптик Ильин рассказал, выпадет ли снег в московском регионе в конце мая

Снег в столичном регионе в последние дни мая полностью исключать нельзя. Такой прогноз в беседе с «Москвой 24» озвучил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Отметим, что из-за близости Рязани к Москве, погода в нашем городе может быть очень похожей, но надо сверяться с метеопрогнозами.

По словам метеоролога, на фоне резкого похолодания в отдельных районах Подмосковья возможны небольшие осадки в смешанной фазе — дождь со снегом. Впрочем, снежинки, которые все же долетят до земли, быстро растают. Почва и асфальт после майского тепла остаются достаточно прогретыми.

Как пояснил Ильин, холодная погода задержится почти на всю неделю — с 25 по 30 мая. Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы примерно на 6–7 градусов. Обычно в конце мая показатели держатся на уровне 15–16 градусов, но в ближайшие дни ожидается лишь около 9–10.

Синоптики связывают такое похолодание с полярно-арктическим циклоном, который сейчас находится над Архангельской областью. Москва и Подмосковье попадут в его холодную тыловую часть. Из-за этого регион накроют облачность, дожди и порывистый северный воздух.

В понедельник, 25 мая, в Москве воздух еще прогреется до 18–20 градусов. Уже во вторник температура начнет снижаться. По области ожидается от 12 до 17 градусов.

Самыми холодными днями недели станут четверг и пятница — 28 и 29 мая. В Москве прогнозируют от 8 до 13 градусов, а местами по области столбики термометров не поднимутся выше 8–10.

Ночью похолодает еще сильнее. В Подмосковье синоптики ждут от 2 до 7 градусов тепла, в столице — около 5–7.

Именно при таких значениях, отметил Ильин, и могут появляться облака со смешанными осадками. Если температура опустится до плюс 4 градусов и ниже, местами возможен мокрый снег.