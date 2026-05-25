Изображение сгенерировано нейросетью
«Небесный огонь» и крах интернета: что пророчила белорусская провидица, которую признала сама Ванга

Алексей Самохин
Белорусская провидица Феодора Конюхова предсказала крах интернета, массовую болезнь сознания и исход российско-украинского конфликта. Её дар признавала сама Ванга. Кто она и почему её пророчества обсуждают до сих пор?

Излучение от рук и признание Ванги

Имя Феодоры Конюховой прогремело ещё в советские годы. Родилась она в 1928 году в Белоруссии. По семейному преданию, целительский дар проявился у неё в три года: девочка поставила на ноги раненого отца. Об этом пишет РИА Новости

Феноменом занимались серьёзные институты: Академия наук СССР, Институт радиотехники, Всесоюзный центр. Профессор биофизики Виктор Инюшин первым зафиксировал необычное излучение, исходящее от рук старицы. Сама Конюхова объясняла свой метод просто: «Медицина делает свои лекарства. Допустим, заражают свинок, берут кровь. У них свинки дохнут, не выздоравливают, а у меня выздоравливают. Мои свинки жили».

Лечиться к ней ехали из-за рубежа. А болгарская Ванга и вовсе говорила своим посетителям: «У вас же там женщина есть, которая лечит. А чего вы сюда идёте?»

Тревожное лето и звериное беспокойство

Конюхова предупреждала о наступлении «времени тревог». Лето, по её словам, станет переломным периодом. Люди начнут ощущать необъяснимое беспокойство, интуиция и инстинкты обострятся, раздражительность вырастет. Странно поведут себя и животные.

Провидица говорила о ключевом событии, после которого начнётся отсчёт перемен. Случилось ли оно уже или ещё предстоит — неизвестно. Но именно эти летние месяцы, по её убеждению, навсегда изменят человечество.

Крах цифрового мира

Особое место в пророчествах Конюховой занимают технологии. Она предупреждала о масштабных сбоях интернета, мобильной связи и банковских систем. Мир, выстроенный на цифровых фундаментах, может рухнуть как карточный домик. Электронные деньги исчезнут.

Помимо этого, провидица предсказывала появление нового заболевания — без физических симптомов, но бьющего по сознанию. Оно спровоцирует сбой в восприятии реальности. Прежде всего пострадают подростки с неустойчивой психикой. Люди начнут слышать несуществующие звуки, видеть чужие лица в зеркалах, терять ощущение собственного «я». Официальная медицина окажется бессильной: причина не в теле, а в духе. Исцелить такую болезнь сможет только слово, прикосновение, живое человеческое присутствие.

Небесный огонь и неизбежное очищение

«С неба придёт огонь, и у каждого он загорится по-своему» — одно из самых загадочных пророчеств Феодоры. Точных дат она не называла. Реалисты считают, что речь идёт о падении метеорита или солнечной аномалии. Символисты видят в этом образ момента истины, когда скрытое становится явным. Кто-то переживёт озарение, кто-то — парализующий страх.

По словам провидицы, привычное начнёт отторгаться. Работа, дом, близкое окружение вдруг покажутся чужими. Конюхова называла это болезненным, но необходимым очищением. Избежать его невозможно.

О славянских землях Конюхова говорила отдельно: именно тут, по её убеждению, пробудится древняя мудрость. Люди начнут возвращаться к подлинным ценностям — бережному отношению к земле и согласию с собственным внутренним миром.

В одном из пророчеств провидица прямо высказалась о российско-украинском конфликте. Она заявила, что территории Украины в итоге отойдут России: «Киев же! Наши святые там лежат! Наша земля!» При этом Конюхова подчёркивала, что украинцы «сами на себя это нагребли» — из-за неправильного отношения к вере.

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

