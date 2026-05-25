Дроны помогут в археологических раскопках на территории Старой Рязани

В Москве состоялся главный музейный фестиваль «Интермузей. БРИКС+», где Рязанский исторический музей представил свои достижения и заключил важное соглашение о сотрудничестве.

В первый день фестиваля Рязанский музей и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы подписали соглашение. Стороны договорились совместно исследовать возможности использования беспилотных авиационных систем и мобильных роботов для поиска и классификации объектов на поверхности и под землёй. Эта технология особенно важна для археологических экспедиций на территории Старой Рязани.

21 мая прошёл круглый стол «Музей и партнёры. Взаимовыгодное сотрудничество». Директор музея Олег Робинов рассказал об успешном опыте взаимодействия с крупными организациями, в том числе с сетью стоматологических клиник «ПРАЙМ».

На мастер-классе «Технологии управления музеем» Олег Робинов выступил экспертом, поделившись видением внедрения современных управленческих практик. Заместитель директора по развитию Надежда Лопатина приняла участие в стратегической сессии «Миссия и стратегия музея».