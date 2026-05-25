Инспекторы ДПС в Рязанской области спасли пострадавшего в ДТП

24 мая примерно в 9:30 на 235-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП. 50-летний водитель из города Скопин, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

Сотрудники Госавтоинспекции МОМВД России «Михайловский» прибыли на место происшествия первыми, ещё до приезда скорой помощи. Водитель получил травмы и нуждался в неотложной помощи.

Инспекторы ДПС оперативно воспользовались укладкой для оказания первой помощи, которая есть в каждом патрульном автомобиле благодаря федеральному проекту «Безопасность дорожного движения». С помощью аптечки они наложили пострадавшему повязки, чтобы защитить раны от грязи и инфекций.

Вскоре на место прибыла бригада скорой медицинской помощи и доставила мужчину в ближайшую больницу. Благодаря грамотным и своевременным действиям автоинспекторов удалось предотвратить осложнения и сохранить здоровье пострадавшего.