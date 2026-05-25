Павел Малков рассказал, как ветераны СВО находят призвание в органах власти Рязанской области

В ходе недавней прямой линии губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопрос о возможностях ветеранов специальной военной операции (СВО) в сфере трудоустройства и работы в органах власти. Он отметил, что активно общается с участниками проекта «ГЕРОИ62», которые проявляют себя как неравнодушные и активные граждане.

Павел Малков подчеркнул, что ветераны уже продемонстрировали свои способности принимать решения и брать на себя ответственность. Это открывает для них новые горизонты в гражданской жизни. Губернатор заверил, что для ветеранов открыты различные направления, и каждый из них получит помощь в реализации своих планов.

«Потенциал очень большой. Самое главное — это желание развивать наш родной регион, а оно есть у тех, кто сейчас возвращается. Мы каждому обязательно поможем реализоваться», — подчеркнул Павел Малков.

Программа «ГЕРОИ62» продолжает свою работу, помогая защитникам находить новое призвание и активно участвовать в жизни региона. Губернатор акцентировал внимание на том, что у ветеранов есть большое желание развивать Рязанскую область, и это желание будет поддержано.

Ветераны СВО имеют все шансы успешно интегрироваться в гражданскую жизнь и занять достойные позиции в органах власти, внося свой вклад в развитие региона.