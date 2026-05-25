В Рязани возбудили уголовное дело против хозяина квартиры за фиктивную регистрацию иностранца

В Рязани сотрудники полиции выявили факт фиктивной регистрации иностранного гражданина. Возбуждено уголовное дело.

43-летний житель областного центра зарегистрировал в своей квартире на улице Новаторов гражданина одной из стран Средней Азии, не предоставив ему реального права на проживание. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проведённых в Рязани и области в выходные дни, сотрудники полиции выявили 16 нарушений миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан составлено 12 административных протоколов: 7 — за нарушение правил въезда и пребывания в России, 3 — за незаконное осуществление трудовой деятельности, 2 — за нарушение срока обращения за выдачей патента.

Кроме того, 3 административных материала возбуждено в отношении работодателей, которые незаконно привлекали иностранцев к труду.

Полиция продолжает работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства в регионе.