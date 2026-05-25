На площади перед вокзалом Рязань-1 обновили исторический экспонат 

27 мая 2026 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького пройдет торжественное мероприятие, посвященное общероссийскому Дню библиотек. Участниками станут представители органов власти, руководители и сотрудники государственных и муниципальных библиотек области.
Состоится чествование коллективов библиотек Рязанской области, ставших в 2025 году победителями конкурса на создание библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Семья». Лучшим работникам государственных и муниципальных библиотек региона будут вручены высокие награды: ежегодная премия Рязанской области имени Любови Николаевны Гладковой в области библиотечного дела, почетные и памятные знаки Рязанской области, награды Рязанской областной Думы, Рязанской городской Думы, министерств культуры, образования и территориальной политики Рязанской области.
Будет проведена церемония награждения победителей и участников школы молодых библиотекарей Рязанской области «Я – библиотекарь».