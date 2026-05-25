Общество

МТС закрыла «белые пятна» на популярных автомобильных дорогах Рязанской области

Анастасия Мериакри
МТС запустила новое телеком-оборудование в деревне Щелево Кораблинского района и в селе Лобановские Выселки Михайловского района. Вдоль этих населенных пунктов пролегают популярные среди жителей Рязанской области федеральные и региональные автодороги.

Благодаря установке дополнительных базовых станций стандарта LTE-900 быстрый доступ в сеть появился в селе Лобановские выселки, расположенного неподалеку от участка федеральной трассы М-4 «Дон» и региональной трассы Михайлов-Скопин-Тамбов. Сеть LTE заработала также в деревне Щелево Кораблинского района, через которую проходит региональная автодорога «Скопин — Кораблино».

Запуск новых базовых станций позволит автолюбителям на этих участках автодорог обновлять онлайн-карты на навигаторе, узнавать дорожную обстановку, обмениваться сообщениями, созваниваться с родными, а в случае необходимости — оперативно связаться с экстренными службами.

Кроме того, обновленная сеть LTE позволяет совершать голосовые вызовы с улучшенным качеством звука через интернет по технологии VoLTE. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Появление сети LTE в малых населенных пунктах часто улучшает не только жизнь местных жителей, но и положительно сказывается на расположенных рядом объектах инфраструктуры. В данном случае мы запустили 4G вдоль популярных у жителей региона автомобильных трасс как федерального, так и регионального значения. Ранее мы также обновили оборудование в деревне Малиновка вблизи дороги «Золотое кольцо». В наших планах продолжить планомерное развитие сети, в том числе и вдоль железнодорожных путей сообщения», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

