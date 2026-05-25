Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани будут судить супругов за поддержку телефонных мошенников из Украины

Анастасия Мериакри
В Рязани будут судить 41-летего мужчину и его 46-летнюю жену, которых обвиняют в обслуживании сети узлов связи, использовавшихся телефонными мошенниками с Украины. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 274.3 УК РФ — незаконное обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика организованной группой.

По данным следствия, в мае 2025 года мужчина, ранее судимый за разбой, через мессенджер связался с неизвестными, занимающимися дистанционным мошенничеством против граждан России, и согласился оказывать техническую поддержку их телефонных узлов. В преступную схему он вовлёк свою жену, ранее судимую за присвоение.

Супруги арендовали в Рязани четыре квартиры, где разместили и настроили специальное оборудование: SIM-банки, VoIP-GSM шлюзы, ноутбуки и около 3 тысяч SIM-карт. Это оборудование позволяло присваивать российским номерам звонки из-за рубежа, что делало мошеннические схемы более убедительными.

В сентябре 2025 года деятельность группы была пресечена сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД и УФСБ России по Рязанской области. При обысках изъяли четыре комплекта оборудования (1 SIM-банк на 256 SIM-карт, 6 VoIP-GSM шлюзов на 32 антенны каждый, 4 ноутбука, 4 роутера, 4 мобильных телефона) и около 3 тысяч SIM-карт

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье — 6 лет лишения свободы .

