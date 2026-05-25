В Рязанской области жители обменяли более 5 тонн монет на 3,7 миллиона рублей

В Рязанской области в рамках акции «Монетная неделя», которая проходила с 6 по 18 апреля 2026 года, жители обменяли более 5 тонн монет. Монеты можно было обменять на банкноты без комиссии или зачислить на счет. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Наибольшую популярность у рязанцев получили монеты номиналом 10 копеек: их было 324,5 тысячи штук, что составляет четверть от общего числа. Самые редкие монеты — однокопеечные, их оказалось всего 764. Общая сумма всех возвращенных в оборот монет составила почти 3,7 миллиона рублей.

Более 60 торговых точек региона также приняли участие в акции, где можно было обменять металлические деньги на бумажные. Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты даже после завершения акции. Информацию об адресах участников и условиях обмена можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.

Начальник операционно-кассового центра г. Рязань Банка России Дарья Скворцова рекомендует не ждать акций, а использовать монеты для оплаты товаров и услуг, чтобы повысить точность расчетов и применять их по назначению.