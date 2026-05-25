Высокая пожарная опасность сохраняется в Рязанской области

26 и 27 мая на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). В связи с этим региональное МЧС призывает граждан соблюдать простые, но важные правила безопасности.

Рекомендации для граждан:

Избегайте опасных мест : не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями.

Ограничьте время на улице : по возможности старайтесь меньше находиться на открытом воздухе.

Подготовьтесь к отключениям: на случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь. Не используйте для освещения открытый огонь — это может привести к пожару.

Если вы стали свидетелем или участником чрезвычайной ситуации, помните, что вызвать пожарных и спасателей можно по следующим номерам: 01 — с городского телефона, 101 — с мобильного, 112 — единый номер вызова экстренных служб.