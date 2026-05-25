Изображение сгенерировано нейросетью
Медицина

В Рязани скорая спасла женщину, которой стало плохо у могилы матери в День Победы

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

9 мая в Рязани скорая помощь оперативно оказала помощь женщине, которой стало плохо на кладбище. Инцидент произошёл во время посещения могилы родственницы — ветерана Великой Отечественной войны.

Жительница города Наталия рассказала, что её мама почувствовала сильное головокружение и боль в сердце:

«В этот день мама волновалась и очень переживала. На кладбище у нее начала сильно кружиться голова, появилась боль в сердце. Она присела на скамеечку и не могла двинуться с места. Меня охватила самая настоящая паника. Я вызвала скорую помощь, но четко объяснить, где именно мы находимся, не получалось».

Диспетчер Ольга Рябухина координировала движение реанимационной бригады по телефону, благодаря чему врач Татьяна Назарова, фельдшеры Владимир Ионов и Андрей Севрюков (студент РязГМУ), а также водитель Алексей Воробьев быстро нашли женщину и оказали ей первую помощь.

«Маме сделали инъекции, положили на носилки, затем в машину и доставили в стационар. К этому времени ей стало лучше, угрозы для жизни уже не было», — поделилась Наталия.

Она выразила искреннюю благодарность всей бригаде за профессионализм и слаженные действия, отметив, что в этот праздничный день медики проявили себя как настоящие бойцы, спасающие жизни.

Предыдущая статья
Высокая пожарная опасность сохраняется в Рязанской области
Следующая статья
Биохимик Попова рассказала, как грамотно защитить сад и огород от вредителей

Популярные материалы

Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Происшествия

В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики

Темы

Транспорт и дороги

В Рязани в июне ограничат парковку на улице Островского

С 14 июня в Рязани вводится запрет на парковку большегрузных автомобилей на участке улицы Островского — от улицы Строителей до улицы Черновицкой.
Общество

Павел Малков рассказал, как ветераны СВО находят призвание в органах власти Рязанской области

В ходе недавней прямой линии губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопрос о возможностях ветеранов специальной военной операции (СВО) в сфере трудоустройства и работы в органах власти.
Общество

В Рязани 26 мая отключат электроэнергию на 6 улицах

С 10:00 до 13:00 в связи с проведением плановых работ по замене оборудувания РУ-0,4/6 кВ электроэнергия будет отключена на 6 улицах города.
Происшествия

В Рязани возбудили уголовное дело против хозяина квартиры за фиктивную регистрацию иностранца

43-летний житель областного центра зарегистрировал в своей квартире на улице Новаторов гражданина одной из стран Средней Азии, не предоставив ему реального права на проживание. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Погода

Резкое падение атмосферного давления произойдет 27 мая в Москве

В среду, 27 мая, в Москве атмосферное давление резко снизится — на 14–16 единиц ниже нормы.
Общество

На площади перед вокзалом Рязань-1 обновили исторический экспонат 

27 мая 2026 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького пройдет торжественное мероприятие, посвященное общероссийскому Дню библиотек. Участниками станут представители органов власти, руководители и сотрудники государственных и муниципальных библиотек области.
Экология, природа, животные

На берегу Сегденского озера появился строительный мусор, власти объяснили это благоустройством

В Рязанской округе на берегу Сегденского озера обнаружены груды крупногабаритного мусора, преграждающие доступ к подъездам. С другой стороны забора, как сообщают очевидцы, грузовики привозят песок.
Акценты

Биохимик Попова рассказала, как грамотно защитить сад и огород от вредителей

Дачный сезон в разгаре, но вместе с пробуждением природы на участках просыпается и целая «армия» вредителей. Тля, паутинный клещ, медведка, слизни — кто только не посягает на плоды огородного труда. О том, как грамотно, своевременно и безопасно защитить культуры, рассказала биохимик и дачница с многолетним стажем Екатерина Попова.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье