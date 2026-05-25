В Рязани скорая спасла женщину, которой стало плохо у могилы матери в День Победы

9 мая в Рязани скорая помощь оперативно оказала помощь женщине, которой стало плохо на кладбище. Инцидент произошёл во время посещения могилы родственницы — ветерана Великой Отечественной войны.
Жительница города Наталия рассказала, что её мама почувствовала сильное головокружение и боль в сердце:
Диспетчер Ольга Рябухина координировала движение реанимационной бригады по телефону, благодаря чему врач Татьяна Назарова, фельдшеры Владимир Ионов и Андрей Севрюков (студент РязГМУ), а также водитель Алексей Воробьев быстро нашли женщину и оказали ей первую помощь.
Она выразила искреннюю благодарность всей бригаде за профессионализм и слаженные действия, отметив, что в этот праздничный день медики проявили себя как настоящие бойцы, спасающие жизни.