В Рязани скорая спасла женщину, которой стало плохо у могилы матери в День Победы

9 мая в Рязани скорая помощь оперативно оказала помощь женщине, которой стало плохо на кладбище. Инцидент произошёл во время посещения могилы родственницы — ветерана Великой Отечественной войны.

Жительница города Наталия рассказала, что её мама почувствовала сильное головокружение и боль в сердце:

«В этот день мама волновалась и очень переживала. На кладбище у нее начала сильно кружиться голова, появилась боль в сердце. Она присела на скамеечку и не могла двинуться с места. Меня охватила самая настоящая паника. Я вызвала скорую помощь, но четко объяснить, где именно мы находимся, не получалось».

Диспетчер Ольга Рябухина координировала движение реанимационной бригады по телефону, благодаря чему врач Татьяна Назарова, фельдшеры Владимир Ионов и Андрей Севрюков (студент РязГМУ), а также водитель Алексей Воробьев быстро нашли женщину и оказали ей первую помощь.

«Маме сделали инъекции, положили на носилки, затем в машину и доставили в стационар. К этому времени ей стало лучше, угрозы для жизни уже не было», — поделилась Наталия.

Она выразила искреннюю благодарность всей бригаде за профессионализм и слаженные действия, отметив, что в этот праздничный день медики проявили себя как настоящие бойцы, спасающие жизни.