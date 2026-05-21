В Рязани помогли родить малыша женщине с аппендицитом

В Рязани сотрудники Перинатального центра совместно с хирургами ОКБ провели симультанную операцию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Бригадой скорой медицинской помощи в Перинатальный центр была доставлена беременная пациентка с жалобами на боли в животе. При осмотре акушерами-гинекологами диагностирован аппендицит, но ситуация ещё и осложнилась тем, что пока нерожденный малыш тоже стал реагировать на воспалительный процесс в организме мамы.

По современным данным частота такого грозного заболевания и часто протекающего атипично в период вынашивания крохи, как аппендицит в период беременности составляет от 0.075 до 0.18%, причем наиболее редко именно в 3 триместре.

Учитывая срок беременности 36 недель, относительную зрелость малыша, необходимость экстренного родоразрешения и оперативного лечения мамы, было решено провести сразу и кесарево сечение, и удаление аппендикса. Для проведения хирургического этапа медикам перинаталки уже неоднократно помогали коллеги из Областной клинической больницы. В этом случае также для спасения мамы и малыша в экстренном порядке был вызван дежурный хирург.

Симультанная операция — это метод оперативного лечения, когда выполняется за раз несколько вмешательств. Это позволяет оказать помощь пациенту сразу по нескольким направлениям, уменьшить время восстановления после операции, провести несколько объёмов лечения за одно обезболивание, снизить медикаментозную нагрузку.

В этом случае такой вид лечения был выбран так как помощь требовалась одновременно двум пациентам, когда один ещё был частью другого.

После операции был продолжен контроль за состоянием мамы и малыша. В настоящее время оба пациента чувствуют себя хорошо и выписаны домой.