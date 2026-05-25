На берегу Сегденского озера появился строительный мусор, власти объяснили это благоустройством

В Рязанской округе на берегу Сегденского озера обнаружены груды крупногабаритного мусора, преграждающие доступ к подъездам. С другой стороны забора, как сообщают очевидцы, грузовики привозят песок. Об этом инциденте сообщил Экологический рязанский альянс ВКонтакте.
По данным активистов, Сегденское озеро имеет статус памятника природы. В соответствии с законодательством, здесь запрещены любые действия, способные нанести ущерб экосистеме, включая распашку земель, разрушение берегов, вырубку деревьев и кустарников.
Администрация округа пояснила, что кирпичи используются для укрепления и восстановления проезда к месту отдыха, а сверху будет отсыпан щебень.
Однако рязанцы единодушно осудили такие действия, считая, что это разрушает экосистему природного памятника:
Жители уверены, что подобные методы благоустройства недопустимы для охраняемой природной территории и могут нанести непоправимый вред местной флоре и фауне.