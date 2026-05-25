Все дети, пострадавшие после атаки БПЛА в Рязани, выписаны из больницы

В Рязани сегодня, 25 мая, из детской областной клинической больницы (ОКБ) выписали последнего маленького пациента, который проходил лечение после атаки беспилотника. Это мальчик, находившийся в хирургическом отделении. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.
По его словам, девочка из травматологического отделения была выписана уже на следующий день после происшествия. Двое малышей, поступивших с отравлением угарным газом, отправились домой на прошлой неделе.
Сейчас все пострадавшие находятся дома под наблюдением родителей и врачей.