Депутаты «Единой России» отчитались перед жителями Рязани о проектах 2025 года

В рамках отчётной кампании депутаты фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе представляют избирателям отчёты о своей работе за прошлый год.

Первый заместитель главы муниципального образования — председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев провёл встречу с активистами округа №5. Он рассказал о своей депутатской деятельности за отчётный период и представил планы на текущий год.

«Результат нашей совместной работы в 2025 году — 22 крупных проекта и десятки малых дел по обращениям жителей. Но это не говорит о том, что все проблемы исчерпаны. Их много, и мы вместе с активом округа продолжаем работать над их решением», — заявил Астафьев.

Встречи с активом своих округов также организовали депутаты Рязанской городской Думы Павел Аверин, Михаил Белькевич, Светлана Ворнакова и Данила Попов. На встречах подвели итоги работы за отчётный период и обсудили насущные вопросы: ремонт дорог, благоустройство общественных зон и дворов, а также строительство парковок.