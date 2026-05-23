На Черезовских прудах и в микрорайоне Недостоево в Рязани благоустраивают зоны отдыха

Заместитель главы администрации Рязани Михаил Давыдов проинспектировал ход работ по ремонту дорог и обновлению общественных пространств в городе. Он подчеркнул, что каждый из этих объектов важен для жителей, так как напрямую влияет на комфорт в микрорайонах и городе в целом.

На улице Введенской меняют покрытие проезжей части и ремонтируют тротуары. В ближайшее время здесь также обновят дорожные знаки и нанесут разметку. Завершить работы планируют к началу июля. На площади Мичурина также кипит работа: к 1 августа здесь заменят дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, частично обновят бортовой камень и нанесут разметку. Сейчас подрядчик выполняет фрезеровочные работы.

На Московском шоссе у железнодорожного путепровода дорогу расширяют. Здесь отремонтируют проезжую часть и тротуары, а также сделают велодорожки. Для этого предстоит перенести коммуникации, контактные сети и светофор — эти работы уже начались. Кроме того, на объекте укрепляют основание насыпи железнодорожного полотна: вместо откосов под путепроводом установят подпорные стенки. Завершат работы установкой знаков, нанесением разметки и озеленением. Сдача объекта запланирована на конец года.

В зоне отдыха Черезовские пруды скоро начнётся новый этап благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Недочёты старых подрядчиков зафиксированы, ведётся претензионная работа. Михаил Давыдов подчеркнул, что привести в порядок дорожки нужно как можно скорее. В списке дел — уборка прибрежных зон, опиловка провисших веток. Этим летом в парке установят туалеты, беседки со скамейками и качели.

В микрорайоне Недостоево благоустраивают зелёную зону. Здесь появится прогулочная зона с детской и спортивной площадками, а также площадкой для праздников. Вся территория получит парковое освещение, видеонаблюдение, а также урны и лавки.

Во время осмотра Михаил Давыдов дал ряд поручений: обеспечить уборку дорог и тротуаров, заменить старые дорожные знаки, удалить сухие деревья и поддерживать в порядке разделительные полосы и обочины. Отдельно было подчёркнуто, что необходимо усилить работу с управляющими компаниями и предприятиями: прилегающие к их зданиям территории должны быть скошены, убраны, а урны — установлены.