Фото Рязанской областной Думы
Аркадий Фомин: Гордимся нашими героями! Именно такие люди должны работать с молодежью, воспитывать уважение к историческому и культурному наследию нашей Родины

Олеся Чугунова
В четверг, 21 мая, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с участником специальной военной операции Юрием Ларцевым. Речь шла о важности своевременной комплексной реабилитации бойцов и условиях, которые созданы для этого в регионе.

Юрий Ларцев – педагог дополнительного образования, один из сильнейших шахматистов Рязанской области, призер международных турниров, кандидат в мастера спорта. Летом 2023 года принял решение встать на защиту Родины и заключил контракт с Министерством обороны России. В составе 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики и Курской области. За проявленную личную храбрость и самоотверженность награжден медалью Жукова. Весной текущего года после контузии и лечения в госпитале Юрий Ларцев вернулся домой.

Спикер регионального парламента Аркадий Фомин тепло приветствовал защитника Отечества, поблагодарив за мужество, отвагу и бесценный личный вклад в мирное будущее страны. Глава законодательного собрания проинформировал Юрия Ларцева о мерах поддержки, которые разработаны и реализуются в Рязанской области для участников СВО и их близких. Отдельное внимание в ходе беседы уделили вопросам, связанным с реабилитацией бойцов и интеграцией героев в мирную жизнь.

«Это сложная системная работа, которая включает в себя множество аспектов: медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, психологическое восстановление, в случае необходимости переобучение и создание нового карьерного трека, – подчеркнул Аркадий Фомин. – В регионе многое делается в этом направлении. Флагманом в этой работе является центр «Сосновый бор», где восстановление уже прошли более 4000 человек. Это сами бойцы и их близкие».

Участники встречи также говори о вовлечении защитников Отечества в работу с подрастающим поколением. В Рязанской области герои проводят уроки мужества и мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, помогают в организации военно-патриотических игр, участвуют в просветительских, культурных и спортивных мероприятиях. Аркадий Фомин отметил, что опыт и профессиональные компетенции военнослужащих востребованы во всех сферах жизни, и обсудил с Юрием Ларцевым его дальнейшее трудоустройство.

«Ко мне неоднократно обращались жители Шилова с просьбой открыть в муниципалитете шахматный клуб. Благодаря конструктивному взаимодействию с местной властью вопрос решили положительно: секция начнет работать в спортивной школе районного центра с начала нового учебного года, – сообщил Аркадий Фомин. – Рад, что Вы, Юрий Васильевич, приняли решение продолжить тренерскую деятельность и будете преподаватель основы шахматного искусства юным шиловцам. Уверен, у Вас все получится. Гордимся нашими героями! Именно такие люди должны работать с молодежью, прививать патриотические ценности, воспитывать уважение к историческому и культурному наследию нашей Родины».

«В Рязанской области большой интерес к шахматам, особенно много желающих в сельской местности, где, к сожалению, дефицит квалифицированных тренеров. Поэтому я с большой радостью буду делиться своими знаниями с ребятами и развивать этот интеллектуальный вид спорта на Шиловской земле», – ответил Юрий Ларцев.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что работа в шиловской спортшколе позволит участнику СВО не только адаптироваться к мирной жизни и реализовать свой профессиональный потенциал, но и принять участие в федеральной программе «Земский тренер». Проект направлен на поддержку специалистов сферы физической культуры и спорта, которые готовы переехать работать в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек. Каждый такой сотрудник получает единовременную выплату. В Рязанской области она составляет 1 млн рублей.

Для заключения контракта с Минобороны России нужно обратиться в пункт отбора (г. Рязань, ул. Каширина, д.1) или военкомат по месту жительства. Заявку также можно подать на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале «Госуслуги». По вопросам прохождения военной службы по контракту работает горячая линия 117. Интересующую информацию также можно получить по телефонам: 8 (4912) 25-36-29 и 8 (4912) 25-96-99.

