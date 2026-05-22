Аркадий Фомин: Гордимся нашими героями! Именно такие люди должны работать с молодежью, воспитывать уважение к историческому и культурному наследию нашей Родины

В четверг, 21 мая, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с участником специальной военной операции Юрием Ларцевым. Речь шла о важности своевременной комплексной реабилитации бойцов и условиях, которые созданы для этого в регионе.

Юрий Ларцев – педагог дополнительного образования, один из сильнейших шахматистов Рязанской области, призер международных турниров, кандидат в мастера спорта. Летом 2023 года принял решение встать на защиту Родины и заключил контракт с Министерством обороны России. В составе 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики и Курской области. За проявленную личную храбрость и самоотверженность награжден медалью Жукова. Весной текущего года после контузии и лечения в госпитале Юрий Ларцев вернулся домой.

Спикер регионального парламента Аркадий Фомин тепло приветствовал защитника Отечества, поблагодарив за мужество, отвагу и бесценный личный вклад в мирное будущее страны. Глава законодательного собрания проинформировал Юрия Ларцева о мерах поддержки, которые разработаны и реализуются в Рязанской области для участников СВО и их близких. Отдельное внимание в ходе беседы уделили вопросам, связанным с реабилитацией бойцов и интеграцией героев в мирную жизнь.

«Это сложная системная работа, которая включает в себя множество аспектов: медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, психологическое восстановление, в случае необходимости переобучение и создание нового карьерного трека, – подчеркнул Аркадий Фомин. – В регионе многое делается в этом направлении. Флагманом в этой работе является центр «Сосновый бор», где восстановление уже прошли более 4000 человек. Это сами бойцы и их близкие».

Участники встречи также говори о вовлечении защитников Отечества в работу с подрастающим поколением. В Рязанской области герои проводят уроки мужества и мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, помогают в организации военно-патриотических игр, участвуют в просветительских, культурных и спортивных мероприятиях. Аркадий Фомин отметил, что опыт и профессиональные компетенции военнослужащих востребованы во всех сферах жизни, и обсудил с Юрием Ларцевым его дальнейшее трудоустройство.

«Ко мне неоднократно обращались жители Шилова с просьбой открыть в муниципалитете шахматный клуб. Благодаря конструктивному взаимодействию с местной властью вопрос решили положительно: секция начнет работать в спортивной школе районного центра с начала нового учебного года, – сообщил Аркадий Фомин. – Рад, что Вы, Юрий Васильевич, приняли решение продолжить тренерскую деятельность и будете преподаватель основы шахматного искусства юным шиловцам. Уверен, у Вас все получится. Гордимся нашими героями! Именно такие люди должны работать с молодежью, прививать патриотические ценности, воспитывать уважение к историческому и культурному наследию нашей Родины».

«В Рязанской области большой интерес к шахматам, особенно много желающих в сельской местности, где, к сожалению, дефицит квалифицированных тренеров. Поэтому я с большой радостью буду делиться своими знаниями с ребятами и развивать этот интеллектуальный вид спорта на Шиловской земле», – ответил Юрий Ларцев.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что работа в шиловской спортшколе позволит участнику СВО не только адаптироваться к мирной жизни и реализовать свой профессиональный потенциал, но и принять участие в федеральной программе «Земский тренер». Проект направлен на поддержку специалистов сферы физической культуры и спорта, которые готовы переехать работать в населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек. Каждый такой сотрудник получает единовременную выплату. В Рязанской области она составляет 1 млн рублей.

