В Рязани в июне ограничат парковку на улице Островского

С 14 июня в Рязани вводится запрет на парковку большегрузных автомобилей на участке улицы Островского — от улицы Строителей до улицы Черновицкой. Такое решение принято для повышения безопасности дорожного движения и создания более комфортной транспортной среды.

На указанном участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительными табличками: 8.24 «Работает эвакуатор», 8.4.1–8.4.8 «Вид транспортного средства».

Администрация города просит владельцев большегрузных транспортных средств учесть новые требования и не парковаться в обозначенной зоне, чтобы избежать эвакуации автомобилей.