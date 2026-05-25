Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

В ЦПКиО Рязани высаживают новые деревья и пересаживают уже растущие

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани продолжается активная работа по озеленению Центрального парка культуры и отдыха. Специалисты высаживают не только новые привозные саженцы, но и пересаживают уже растущие на территории деревья. Это стало возможным после вырубки аварийных и мешающих друг другу деревьев, когда освободилось много мелколесья, сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

«После вырубки аварийных деревьев осталось много мелколесья, а также деревьев, которые мешали друг другу из-за слишком разросшихся крон и корней. Их аккуратно перемещаем на новые места», — отметил Ясинский.

Уже посадили половину от всего запланированного. Подрядчик выполняет пересадку деревьев в оптимальное время суток – либо рано утром, либо поздним вечером, когда жара не так сильна. Эти часы считаются наиболее благоприятными для пересадки растений. На следующей неделе ожидается похолодание, что позволит ускорить процесс.

В работе используется специальное оборудование, которое позволяет аккуратно вырезать дерево, минимизируя повреждение корневой системы. Это способствует высокой приживаемости деревьев. После пересадки растения поливают, удобряют и покрывают мульчей для сохранения влаги. При необходимости устанавливают системы капельного орошения.

В парке появляются не только привычные для региона липы, дубы, берёзы, ясени и осины, но и черёмуха, сосны, ели. После завершения высадки деревьев оставшееся пространство будет засеяно газоном и оборудовано тропинками. Завершить этот этап озеленения планируется к концу лета.

Предыдущая статья
Инспекторы ДПС в Рязанской области спасли пострадавшего в ДТП
Следующая статья
В Сасове загорелся склад оптовой базы

Популярные материалы

Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Завод по сборке дронов FP-1 атаковали в Белой Церкви — SHOT

Как утверждает источник, вместе с заводом поражены и другие объекты, расположенные поблизости. Речь идёт о тренировочном полигоне ВСУ и военном аэродроме.
Происшествия

В Касимовском округе произошёл хлопок в квартире, спасатели ликвидируют последствия

24 мая в 09:20 поступило сообщение о хлопке в квартире, расположенной в микрорайоне Приокский Касимовского округа. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.
Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики

Темы

Общество

Дроны помогут в археологических раскопках на территории Старой Рязани

В Москве состоялся главный музейный фестиваль «Интермузей. БРИКС+», где Рязанский исторический музей представил свои достижения и заключил важное соглашение о сотрудничестве.
Новости России

Убитый отец и пропавший сын: что творилось в семье Крапивиных

Жители Липецкой области потрясены жестоким преступлением, которое произошло в конце мая. 22 мая в розыск были объявлены отец и сын Крапивины — 42-летний Алексей и его 18-летний сын Артём.
Новости России

В Липецкой области нашли тело пропавшего мужчины, в его убийстве подозревают 18-летнего сына

25 мая в Липецкой области был найден 18-летний сын мужчины, чьё тело с признаками насильственной смерти обнаружили накануне в лесном массиве рядом с автомобилем. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Интересное

Гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака

День честности с собой, эмоционального равновесия и важных решений. Звёзды подсказывают: доверяйте интуиции, но действуйте обдуманно.
Происшествия

В Сасове загорелся склад оптовой базы

25 мая около 18:30 в городе Сасово произошёл пожар на складе местной межрайонной оптовой базы.
Общество

Инспекторы ДПС в Рязанской области спасли пострадавшего в ДТП

24 мая примерно в 9:30 на 235-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП. 50-летний водитель из города Скопин, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.
Общество

Число погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти человек

25 мая губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что число погибших в результате атаки украинских беспилотников на Рязань 15 мая возросло до пяти. В числе жертв — восьмилетняя девочка.
Общество

В Рязанской области нормативы ГТО выполнили около 15 тысяч человек

С 28 апреля по 23 мая в Рязанской области прошёл ежегодный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие, инициированное губернатором Павлом Малковым и организованное в рамках государственной программы «Спорт России», охватило все муниципалитеты региона. В этом году нормативы ГТО выполнили около 15 тысяч человек.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье