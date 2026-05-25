В ЦПКиО Рязани высаживают новые деревья и пересаживают уже растущие

В Рязани продолжается активная работа по озеленению Центрального парка культуры и отдыха. Специалисты высаживают не только новые привозные саженцы, но и пересаживают уже растущие на территории деревья. Это стало возможным после вырубки аварийных и мешающих друг другу деревьев, когда освободилось много мелколесья, сообщил глава администрации города Борис Ясинский.

«После вырубки аварийных деревьев осталось много мелколесья, а также деревьев, которые мешали друг другу из-за слишком разросшихся крон и корней. Их аккуратно перемещаем на новые места», — отметил Ясинский.

Уже посадили половину от всего запланированного. Подрядчик выполняет пересадку деревьев в оптимальное время суток – либо рано утром, либо поздним вечером, когда жара не так сильна. Эти часы считаются наиболее благоприятными для пересадки растений. На следующей неделе ожидается похолодание, что позволит ускорить процесс.

В работе используется специальное оборудование, которое позволяет аккуратно вырезать дерево, минимизируя повреждение корневой системы. Это способствует высокой приживаемости деревьев. После пересадки растения поливают, удобряют и покрывают мульчей для сохранения влаги. При необходимости устанавливают системы капельного орошения.

В парке появляются не только привычные для региона липы, дубы, берёзы, ясени и осины, но и черёмуха, сосны, ели. После завершения высадки деревьев оставшееся пространство будет засеяно газоном и оборудовано тропинками. Завершить этот этап озеленения планируется к концу лета.