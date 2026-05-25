Фото: СК России по Липецкой области
Новости России

В Липецкой области нашли тело пропавшего мужчины, в его убийстве подозревают 18-летнего сына

Анастасия Мериакри
25 мая в Липецкой области был найден 18-летний сын мужчины, чьё тело с признаками насильственной смерти обнаружили накануне в лесном массиве рядом с автомобилем. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. В настоящее время молодого человека и его знакомого доставляют на допрос для проведения следственных действий.

По информации супруги погибшего, её муж направлялся в город, чтобы забрать сына с учёбы на выходные. Она подчеркнула, что между отцом и сыном были доверительные отношения, и категорически исключает причастность юноши к преступлению.

Инцидент произошёл 22 мая, когда отец с сыном возвращались из Липецка домой. После того как они перестали выходить на связь, родственники обратились в полицию.

На месте происшествия было обнаружено тело 42-летнего мужчины, а его сын числился пропавшим. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

