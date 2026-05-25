Фото: Изображение от freepik
Общество

Число погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти человек

Анастасия Мериакри
25 мая губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что число погибших в результате атаки украинских беспилотников на Рязань 15 мая возросло до пяти. В числе жертв — восьмилетняя девочка. Ещё одна пострадавшая женщина скончалась в больнице, несмотря на все усилия медиков, пишет ТАСС.

«Самое страшное последствие — погибли люди. Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка. Мы говорили про то, что погибли четверо, но вчера скончалась ещё одна пострадавшая. Медики сделали всё возможное, но травмы оказались слишком серьёзными, несовместимые с жизнью», — рассказал глава региона в беседе с ТАСС.

В результате атаки были повреждены два многоэтажных жилых дома, а обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия. Всего пострадали 12 человек, среди них есть дети.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Кроме того, 25 мая стало известно, что все дети, пострадавшие после атаки БПЛА в Рязани, выписаны из больницы.

