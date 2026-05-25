Число погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти человек

25 мая губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что число погибших в результате атаки украинских беспилотников на Рязань 15 мая возросло до пяти. В числе жертв — восьмилетняя девочка. Ещё одна пострадавшая женщина скончалась в больнице, несмотря на все усилия медиков, пишет ТАСС.
В результате атаки были повреждены два многоэтажных жилых дома, а обломки БПЛА упали на территорию промышленного предприятия. Всего пострадали 12 человек, среди них есть дети.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
Кроме того, 25 мая стало известно, что все дети, пострадавшие после атаки БПЛА в Рязани, выписаны из больницы.