В Рязанской области нормативы ГТО выполнили около 15 тысяч человек

С 28 апреля по 23 мая в Рязанской области прошёл ежегодный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие, инициированное губернатором Павлом Малковым и организованное в рамках государственной программы «Спорт России», охватило все муниципалитеты региона. В этом году нормативы ГТО выполнили около 15 тысяч человек.

Финальные состязания состоялись на Лыбедском бульваре в Рязани и включали командные соревнования «Гонка ГТО». В корпоративном, молодёжном и семейном зачётах приняли участие 66 коллективов из разных районов области. Участники выполняли упражнения на подтягивание, отжимание, подъём гири, прыжки в длину и другие дисциплины.

Кроме спортивных состязаний, для гостей были организованы: оздоровительные и спортивные мастер-классы, творческие занятия, презентация деятельности спортивных школ региона, концертная программа.

Награды победителям вручили министр физической культуры и спорта Владимир Антманис, министр культуры Екатерина Шуранова и министр образования Ольга Прушковская.

Победители в различных номинациях:

Корпоративный зачёт : 1 место — Касимовский округ, 2 место — РязГМУ им. академика И.П. Павлова, 3 место — Старожиловский округ.

: 1 место — Касимовская спортивная школа, 2 место — РГРТУ им. В.Ф. Уткина, 3 место — спортшкола «Юпитер».

Семейный зачёт: золотые медали — Умновы (Касимовский округ), серебряные — Назаренко (Рязанский округ), бронзовые — Бышовы (г. Рязань).

Фестиваль ГТО становится доброй традицией Рязанской области, объединяя жителей всех возрастов вокруг идеи здорового образа жизни и спорта.

Финальный аккорд фестиваля прозвучал особенно ярко — на сцену вышел Therr Maitz под руководством Антона Беляева. Атмосфера была просто невероятной: музыка, драйв, эмоции.

