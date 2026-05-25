Инфляция в Рязанской области замедлилась до 6,7%, оставаясь выше средней по стране

В апреле 2026 года цены в Рязанской области сохранили стабильность: по сравнению с мартом они не изменились. Однако годовая инфляция, то есть рост цен за последние 12 месяцев, составила 6,70%. Это значение превышает средний показатель по России, который в апреле снизился до 5,58%.

Аналитики отмечают, что основной вклад в годовую инфляцию в регионе внесли услуги — именно они дорожали быстрее всего. В месячном выражении (апрель к марту) картина была более разнонаправленной: продовольственные товары подешевели, непродовольственные товары продемонстрировали умеренный рост цен. При этом за год цены на продукты и промышленные товары выросли меньше, чем на всю потребительскую корзину в целом.

С поправкой на сезонность цены в апреле практически не изменились после роста в марте. На динамику повлияли два ключевых фактора: укрепление рубля, что сдерживало рост цен на импортные товары, увеличение предложения продуктов питания благодаря высоким запасам готовой продукции на складах.

В целом по стране инфляция также продолжила замедляться. Месячный рост цен ощутимо снизился по сравнению с мартом. В первую очередь, это коснулось товаров и услуг, подверженных разовым колебаниям. При этом стоимость товаров и услуг, зависящих от устойчивого спроса, росла умеренными темпами — около 4% в пересчёте на год.

Банк России сохраняет курс на проведение жёсткой денежно-кредитной политики с целью снижения годовой инфляции до целевого уровня в 4%.