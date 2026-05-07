Куда сходить в Рязани в длинные выходные: афиша мероприятий 9–11 мая

На этой неделе рязанцев ждут длинные трехдневные выходные. Мы собрали для вас афишу мероприятий, которые пройдут в городе в эти дни. В программе – основные события, посвященные Дню Победы, а также концерты и спектакли, не связанные с праздничной тематикой.
9 мая, суббота
Солотча:
Торжественное мероприятие у памятника павшим воинам-солотчанам (0+) – 11:00.
Сквер Кремлёвского вала:
Народные гуляния «Парк Победы» (0+) – с 11:00 до 19:00.
Рязанский областной ТЮЗ:
Патриотический манифест «Ради веры, любви и добра» (12+) – 12:00. Музыкальный проект, посвященный Великой Победе.
Лыбедский бульвар:
Проект «Дорогами Победы» (0+) – с 12:00 до 15:00.
Рязанский театр кукол:
Спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя» (6+) – 12:00. Литературно-музыкальная постановка о памяти военных лет и судьбах молодых людей, чья жизнь изменилась с началом войны. Действие сопровождается кадрами хроники и военными песнями.
Лесопарк:
Фестиваль «Майские огни Победы» (0+) – с 14:00 до 17:00.
Марко Молл:
Праздничная программа на фудкорте «Марко Молл» (0+) – 14:00, вход свободный. Гостей ждет полевая кухня с традиционной солдатской кашей, спектакль «Глоток воды» о героизме защитников Родины, акция «Георгиевская лента» и общая фотография в тематической фотозоне. Завершит программу выступление ансамбля «Рязаночка» с песнями военных лет.
Рязанский музыкальный театр:
Концертная программа «Память, ставшая песней» (12+) – 16:00. Прозвучат песни военных и послевоенных лет, а также современные патриотические композиции в исполнении артистов театра и оркестра.
Рязанская областная филармония:
Концерт-спектакль «И песню свою, отправляя в полет, – помните!» (6+) – 17:00. Программа объединяет известные песни военных лет и фрагменты литературных произведений о Великой Отечественной войне. В основе – композиции «Смуглянка», «Три танкиста» и поэтические тексты о войне.
Площадь Победы:
Встреча батальона курсантов РВВДКУ по возвращении с парада в Москве (0+) – с 18:00 до 19:00.
10 мая, воскресенье
Музыкальный театр:
Спектакль «Время надежды» (12+) – 18:00. Музыкально-драматическая постановка Рязанского музыкального театра о современных событиях и людях, оказавшихся в зоне боевых действий. В основе сюжета – история современного офицера, чья биография стала отправной точкой для художественного повествования о людях на войне, их выборе, ответственности и ценности памяти.
ДК Приокский:
Авторская программа «В зените творчества» (12+) – 16:00, вход свободный. Поэтесса и прозаик Ольга Сушкина представит творческую программу на основе своих стихов и произведений. В исполнении прозвучат песни на стихи автора, а также танцевальные и лирические номера, посвященные памяти, чувствам и ностальгии по 90-м годам.
11 мая, понедельник
Рязанская филармония
Открытие II Международного фортепианного конкурса русской музыки (6+) – 18:00. В Рязани стартует международный конкурс пианистов с участием музыкантов из разных стран. В программе открытия – выступления членов жюри и победителя первого конкурса Александра Кашпурина в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Прозвучат произведения русских композиторов.
Возрастное ограничение: 0+