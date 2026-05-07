Куда сходить в Рязани в длинные выходные: афиша мероприятий 9–11 мая

Дарья Петухова
На этой неделе рязанцев ждут длинные трехдневные выходные. Мы собрали для вас афишу мероприятий, которые пройдут в городе в эти дни. В программе – основные события, посвященные Дню Победы, а также концерты и спектакли, не связанные с праздничной тематикой.

9 мая, суббота

Солотча:

Торжественное мероприятие у памятника павшим воинам-солотчанам (0+) – 11:00.

Сквер Кремлёвского вала:

Народные гуляния «Парк Победы» (0+) – с 11:00 до 19:00.

Рязанский областной ТЮЗ:

Патриотический манифест «Ради веры, любви и добра» (12+) – 12:00. Музыкальный проект, посвященный Великой Победе.

Лыбедский бульвар:

Проект «Дорогами Победы» (0+) – с 12:00 до 15:00.

Рязанский театр кукол:

Спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя» (6+) – 12:00. Литературно-музыкальная постановка о памяти военных лет и судьбах молодых людей, чья жизнь изменилась с началом войны. Действие сопровождается кадрами хроники и военными песнями.

Лесопарк:

Фестиваль «Майские огни Победы» (0+) – с 14:00 до 17:00.

Марко Молл:

Праздничная программа на фудкорте «Марко Молл» (0+) – 14:00, вход свободный. Гостей ждет полевая кухня с традиционной солдатской кашей, спектакль «Глоток воды» о героизме защитников Родины, акция «Георгиевская лента» и общая фотография в тематической фотозоне. Завершит программу выступление ансамбля «Рязаночка» с песнями военных лет.

Рязанский музыкальный театр:

Концертная программа «Память, ставшая песней» (12+) – 16:00. Прозвучат песни военных и послевоенных лет, а также современные патриотические композиции в исполнении артистов театра и оркестра.

Рязанская областная филармония:

Концерт-спектакль «И песню свою, отправляя в полет, – помните!» (6+) – 17:00. Программа объединяет известные песни военных лет и фрагменты литературных произведений о Великой Отечественной войне. В основе – композиции «Смуглянка», «Три танкиста» и поэтические тексты о войне.

Площадь Победы:

Встреча батальона курсантов РВВДКУ по возвращении с парада в Москве (0+) – с 18:00 до 19:00.

10 мая, воскресенье

Музыкальный театр:

Спектакль «Время надежды» (12+) – 18:00. Музыкально-драматическая постановка Рязанского музыкального театра о современных событиях и людях, оказавшихся в зоне боевых действий. В основе сюжета – история современного офицера, чья биография стала отправной точкой для художественного повествования о людях на войне, их выборе, ответственности и ценности памяти.

ДК Приокский:

Авторская программа «В зените творчества» (12+) – 16:00, вход свободный. Поэтесса и прозаик Ольга Сушкина представит творческую программу на основе своих стихов и произведений. В исполнении прозвучат песни на стихи автора, а также танцевальные и лирические номера, посвященные памяти, чувствам и ностальгии по 90-м годам.

11 мая, понедельник

Рязанская филармония

Открытие II Международного фортепианного конкурса русской музыки (6+) – 18:00. В Рязани стартует международный конкурс пианистов с участием музыкантов из разных стран. В программе открытия – выступления членов жюри и победителя первого конкурса Александра Кашпурина в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Прозвучат произведения русских композиторов.

