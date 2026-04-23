В рязанских кинотеатрах покажут военную драму «Ангелы Ладоги» о подвиге на льду блокадного Ленинграда

Основанная на реальных событиях военная история легла в основу фильма «Ангелы Ладоги». Картина рассказывает об опасной операции спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда. Это история о том, как в условиях войны бывшим соперникам приходится забыть разногласия и объединиться ради общей цели, когда на кону стоят человеческие жизни, особенно детей.

Коммерсант (18+)

– Драма. Россия

– Продолжительность: 1 час 36 минут

– Москва, 1996 год – молодой банкир Андрей Рубанов вместе с другом оказывается втянут в крупную финансовую аферу, которая заканчивается арестом. В переполненной камере «Матросской тишины» ему предстоит пересмотреть свою жизнь и измениться, чтобы выжить и попытаться вернуться к прежнему миру.

Родительский дом (12+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 37 минут

– Стюардесса Даша приезжает в деревню, чтобы продать бабушкин дом и купить квартиру в Москве, но сталкивается с прошлым – своей первой любовью Мишей, простым сыроваром. Вместе с его племянником Петровичем он превращает сделку в череду испытаний, а Даша постепенно понимает, что родной дом – это не просто недвижимость, которую можно продать.

Ангелы Ладоги (12+)

– Исторический. Россия

– Продолжительность: 1 час 50 минут

– Ноябрь 1941 года, начало блокады Ленинграда. Отряд молодых спортсменов -буеристов выходит на ещё неокрепший лёд с задачей доставить боеприпасы. Миссия быстро меняется – теперь им предстоит спасти детей из детского дома, не успевших эвакуироваться. Бывшие соперники вынуждены стать командой, чтобы выжить и дать шанс на спасение другим.

Приключение жёлтого чемоданчика (6+)

– Приключения. Россия

– Продолжительность: 1 час 34 минуты

– Чудесный Доктор с помощью своего желтого чемоданчика помогает лечить не только болезни, но и страх, одиночество и неуверенность. Замкнутый мальчик Петя, которого родители пытаются вывести из изоляции, неожиданно оказывается втянут в историю, когда чемоданчик Доктора похищают. В поисках пропажи он преодолевает свои страхи, помогает Доктору и впервые находит настоящих друзей.

Чёрный двор в кино (18+)

– Драма. Россия

– Продолжительность: 2 часа 9 минут

– Друзья Муха и Боб оказываются по разные стороны решётки: один планирует побег, другой вынужден его контролировать. Необходимо сделать непростой выбор между совестью и «понятиями», от которого зависит не только свобода, но и их будущее.

Запретный плод (18+)

– Хоррор. США

– Продолжительность: 1 час 43 минуты

– Днём Эппл работает в магазине одежды, а по вечерам вместе с подругами Черри и Фиг проводит в подвале торгового центра ведьминские ритуалы. Появление новенькой Пампкин нарушает хрупкий баланс в их компании и ставит под угрозу власть Эппл. Между девушками нарастает напряжение, постепенно раскрывая их самые тёмные стороны.

Мститель (18+)

– Экшен США

– Продолжительность: 1 час 31 минута

– Никки приходит в себя на заброшенном заводе: её дочь похищена, а сама она ранена и окружена людьми криминального синдиката. Не обладая опытом, но движимая отчаянием, она начинает путь мести, чтобы спасти ребёнка любой ценой.