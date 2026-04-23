Изображение от Freepik
Культура и события

В рязанских кинотеатрах покажут военную драму «Ангелы Ладоги» о подвиге на льду блокадного Ленинграда

Дарья Петухова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Основанная на реальных событиях военная история легла в основу фильма «Ангелы Ладоги». Картина рассказывает об опасной операции спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда. Это история о том, как в условиях войны бывшим соперникам приходится забыть разногласия и объединиться ради общей цели, когда на кону стоят человеческие жизни, особенно детей.

Коммерсант (18+)

Продолжение после рекламы

– Драма. Россия

– Продолжительность: 1 час 36 минут

– Москва, 1996 год – молодой банкир Андрей Рубанов вместе с другом оказывается втянут в крупную финансовую аферу, которая заканчивается арестом. В переполненной камере «Матросской тишины» ему предстоит пересмотреть свою жизнь и измениться, чтобы выжить и попытаться вернуться к прежнему миру.

Родительский дом (12+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 37 минут

– Стюардесса Даша приезжает в деревню, чтобы продать бабушкин дом и купить квартиру в Москве, но сталкивается с прошлым – своей первой любовью Мишей, простым сыроваром. Вместе с его племянником Петровичем он превращает сделку в череду испытаний, а Даша постепенно понимает, что родной дом – это не просто недвижимость, которую можно продать.

Ангелы Ладоги (12+)

– Исторический. Россия

– Продолжительность: 1 час 50 минут

– Ноябрь 1941 года, начало блокады Ленинграда. Отряд молодых спортсменов -буеристов выходит на ещё неокрепший лёд с задачей доставить боеприпасы. Миссия быстро меняется – теперь им предстоит спасти детей из детского дома, не успевших эвакуироваться. Бывшие соперники вынуждены стать командой, чтобы выжить и дать шанс на спасение другим.

Приключение жёлтого чемоданчика (6+)

– Приключения. Россия

– Продолжительность: 1 час 34 минуты

– Чудесный Доктор с помощью своего желтого чемоданчика помогает лечить не только болезни, но и страх, одиночество и неуверенность. Замкнутый мальчик Петя, которого родители пытаются вывести из изоляции, неожиданно оказывается втянут в историю, когда чемоданчик Доктора похищают. В поисках пропажи он преодолевает свои страхи, помогает Доктору и впервые находит настоящих друзей.

Чёрный двор в кино (18+)

– Драма. Россия

– Продолжительность: 2 часа 9 минут

– Друзья Муха и Боб оказываются по разные стороны решётки: один планирует побег, другой вынужден его контролировать. Необходимо сделать непростой выбор между совестью и «понятиями», от которого зависит не только свобода, но и их будущее.

Запретный плод (18+)

– Хоррор. США

– Продолжительность: 1 час 43 минуты

– Днём Эппл работает в магазине одежды, а по вечерам вместе с подругами Черри и Фиг проводит в подвале торгового центра ведьминские ритуалы. Появление новенькой Пампкин нарушает хрупкий баланс в их компании и ставит под угрозу власть Эппл. Между девушками нарастает напряжение, постепенно раскрывая их самые тёмные стороны.

Мститель (18+)

– Экшен США

– Продолжительность: 1 час 31 минута

– Никки приходит в себя на заброшенном заводе: её дочь похищена, а сама она ранена и окружена людьми криминального синдиката. Не обладая опытом, но движимая отчаянием, она начинает путь мести, чтобы спасти ребёнка любой ценой.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...

Темы

Культура и события

Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля выступил в Рязани со своей группой

В концертной программе прозвучали как уже известные композиции, так и новые мелодии. В дискографии артиста регулярно появляются новые альбомы. Последний из них вышел в 2025 году под названием Seasons.
Культура и события

Фестиваль «Рязанское море», концерты и спектакли – куда сходить в Рязани 18–19 апреля

Не знаете, чем заняться в эти выходные? Наша еженедельная афиша как всегда кстати!
Культура и события

Джеки Чан снова на больших экранах: в кинотеатрах Рязани покажут «Операцию «Панда: Дикая миссия»»

Любимый зрителями гонконгский актёр Джеки Чан, несмотря на возраст, продолжает активно сниматься и ежегодно появляется в новых проектах, неизменно радуя публику.
Культура и события

Легендарная группа «Воровайки» даст концерт в Рязани

Группа «Воровайки» известна своими хитами как старшему, так и молодому поколению – их треки стали популярны в соцсетях и с каждым годом находят новых слушателей.
Общество

Рязанский священник рассказал, что происходит на ночной Пасхальной службе

Не просто крестный ход, а путь ко Гробу: зачем православные идут ночью в храм и почему Царские врата остаются открытыми.
Культура и события

Ко Дню космонавтики в рязанских кинотеатрах покажут документальный фильм о Юрии Гагарине

В преддверии 65-летия первого полёта человека в космос рязанцы смогут увидеть в кинотеатрах документальный фильм, посвящённый Герою Советского Союза Юрию Гагарину.
Культура и события

Индийские слоны, спектакли и концерты – что посмотреть в Рязани 4–5 апреля

Дождливые выходные лучше всего проводить не дома, а в компании друзей и в интересном месте.
Культура и события

Фильм «Матрица: Перезагрузка» вновь покажут в кинотеатрах Рязани

Известная франшиза нулевых или вечная классика – рязанцы снова смогут увидеть одну из частей «Матрицы».

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье