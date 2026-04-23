На 20 апреля 2026 года профилактические мероприятия (диспансеризацию и профосмотры) прошли 275 143 взрослых. Из них репродуктивную диспансеризацию — 46 587 человек, а также 8 908 студентов. Детей осмотрено 109 589. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

У взрослого населения впервые выявлено 4 453 заболевания, в том числе:

1 408 болезней системы кровообращения;

389 случаев сахарного диабета;

145 злокачественных новообразований;

108 болезней органов пищеварения;

94 болезни органов дыхания;

2 309 прочих патологий.

Несмотря на активную профилактическую работу, тревогу вызывает высокая смертность мужчин от болезней сердца и сосудов, отмечают в Минздраве.

За период с 1 января по 5 марта 2026 года от болезней сердца и сосудов скончался 151 мужчина в возрастных группах 41–50 и 51–60 лет. 80 из них умерли на дому. Эти пациенты даже не попали в больницу — у них не было возможности спастись.

Анализ случаев показал, что большинства трагедий можно было избежать: 54 человека ни разу не проходили диспансеризацию, а 16 человек проходили обследования, но нерегулярно и не соблюдали рекомендации.

Врачи призывают не пренебрегать регулярными профилактическими осмотрами и строго выполнять назначения специалистов. Своевременная диагностика позволяет выявить риски на ранней стадии и сохранить жизнь.