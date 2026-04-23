Аркадий Фомин: Для органов власти любого уровня всесторонняя поддержка семей и создание условий для повышения рождаемости – основной приоритет

В четверг, 23 апреля, на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» в столице прошла ежегодная всероссийская конференция «Демографический перелом в России: пути достижения». Организацию мероприятия взяли на себя Администрация Президента РФ и Институт демографической политики имени Д.И. Менделеева, также к работе присоединились Совет Федерации и Министерство труда и социальной защиты. Участниками дискуссии стали представители федеральных и региональных властей, ученые и эксперты, предприниматели и активисты общественных организаций. От Рязанской областной Думы конференцию посетил спикер Аркадий Фомин.

Участников поприветствовал Президент РФ Владимир Путин. В своем обращении глава страны отметил, что первостепенной общенациональной задачей является совершенствование демографической политики, стимулирование рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного уровня жизни российских семей. По словам лидера страны, чтобы добиться намеченных целей, нужно «уделять неустанное внимание» решению острых вопросов в сферах здравоохранения, образования, экономики и культуры, а также заниматься благоустройством городов и поселков. Президент также подчеркнул важность воспитания нового поколения «в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи».

С ключевым докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что с текущего года в России начала действовать ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, чьи доходы невысоки. Как уточнила вице-премьер, эта мера коснется более 4 млн семей, где воспитывается почти 11 млн детей. Татьяна Голикова также обратила внимание на положительные сдвиги в демографии по итогам 2025 года: сразу несколько субъектов показали рост суммарного коэффициента рождаемости. Помимо этого, зафиксировано улучшение отношения общества к родителям, у которых трое и больше детей.

«По опросам, которые мы проводим, при встрече с многодетной семьей две трети россиян испытывают уважение, радость, гордость, надежду и доверие», – уточнила вице-премьер.

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в своем выступлении сделал акцент на системе социального патронажа — механизме индивидуального сопровождения граждан. По данным полпреда, сегодня такая поддержка оказывается более чем 500 тысячам россиян. Программа работает в 10 регионах, и Рязанская область в их числе.

«Отрадно, что сегодня наш родной регион был приведен в пример на столь значимом мероприятии. Это говорит о том, что команда области работает на результат: четко ставит цели и последовательно, шаг за шагом, достигает их, – отметил, комментируя итоги конференции, глава регионального парламента Аркадий Фомин. – Это касается и такой важной темы, как демография. На сегодняшний день в Рязанской области действует более 200 сервисов и мер поддержки семей с детьми. Патронаж – один из примеров. В регионе комплексное сопровождение семей, в которых женщины готовятся стать мамами, реализуется в рамках проекта «Семья в ожидании счастья». Он стартовал в 2024 году и сегодня охватывает более 6700 рязанских семей. Специалисты учреждений здравоохранения, образования, сотрудники социальных служб области оказывают психологическую поддержку, содействие в оформлении тех или иных льгот, проводят юридические консультации, помогают освоить новую профессию и построить карьерный трек».

Спикер также подробно перечислил меры поддержки семей с детьми, принятые рязанскими депутатами за последнее время. В регионе установили единовременные выплаты: 120 тысяч рублей для беременных студенток очной формы обучения и 350 тысяч рублей для молодых родителей (до 35 лет) при рождении третьего ребенка или последующих детей. С 2025 года молодые семьи получили право частично компенсировать расходы на аренду жилья — это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве. Кроме того, региональный материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется. С 1 января 2026 года при рождении третьего и четвертого ребенка он превышает 93 тысячи рублей, а при рождении пятого и следующих детей — 120 тысяч рублей. Всего в текущем году на поддержку семей с детьми в регионе планируется направить более 2,7 млрд рублей.

«Для органов власти любого уровня всесторонняя поддержка семей и создание условий для повышения рождаемости – основной приоритет. На площадке Рязанской областной Думы вместе с коллегами-депутатами, экспертами, представителями родительского сообщества поднимаем актуальные проблемы, совместными усилиями находим пути их решения и, что самое важное, – не просто говорим, а переносим добрые намерения в законодательное поле, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Вопросы, которые сегодня обсудили на конференции, возьмем в работу».

Отдельно на тематических секциях участники обсудили вопросы укрепления традиций многодетной семьи, внедрения корпоративного демографического стандарта, создания семейно-ориентированной городской инфраструктуры и разработки стандарта ответственных коммуникаций.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Новости России

«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...

Темы

Все события Рязани и области

В Центральном парке Рязани спасут вековые дубы и обустроят экологическую тропу

В Центральном парке культуры и отдыха запланированы работы по сохранению трёх уникальных дубов, чей возраст может достигать 300 лет.
Все события Рязани и области

Павел Малков рассказал о широких возможностях для молодых специалистов в Рязанской области

В Рязанской области открыт широкий спектр возможностей для профессионального роста молодых кадров.
Все события Рязани и области

Павел Малков: Необходимо срочно приступать к благоустройству общественных пространств, строительный сезон стартовал

На заседании регионального Правительства, которое провел 22 апреля губернатор Рязанской области Павел Малков, обсудили планы благоустройства муниципальных образований на текущий год.
Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков: Приглашаю всех принять самое активное участие в субботниках и в акциях по озеленению населенных пунктов

В субботниках уже поучаствовали около 5 тысяч рязанцев.
Все события Рязани и области

Александр Ларионов из Касимовского округа стал финалистом премии Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Александр Ларионов из Касимовского округа стал финалистом премии Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Все события Рязани и области

В РГУ стартовал семинар по подготовке команд профильных смен Движения Первых

С 21 по 23 апреля в Рязани пройдёт очный семинар по подготовке и сопровождению управленческих команд, команд вожатых, руководителей профильных смен Движения Первых.
Общество

Рязанке присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации»

Руководитель аппарата администрации Пронского муниципального округа Рязанской области Ирина Борисовна Козырева получила звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
Все события Рязани и области

В Рязани за сутки рухнуло 26 деревьев, коммунальщики разбирают завалы после снегопада

Специалисты городских служб оперативно ликвидируют последствия непогоды.

