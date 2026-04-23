Аркадий Фомин: Для органов власти любого уровня всесторонняя поддержка семей и создание условий для повышения рождаемости – основной приоритет

В четверг, 23 апреля, на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» в столице прошла ежегодная всероссийская конференция «Демографический перелом в России: пути достижения». Организацию мероприятия взяли на себя Администрация Президента РФ и Институт демографической политики имени Д.И. Менделеева, также к работе присоединились Совет Федерации и Министерство труда и социальной защиты. Участниками дискуссии стали представители федеральных и региональных властей, ученые и эксперты, предприниматели и активисты общественных организаций. От Рязанской областной Думы конференцию посетил спикер Аркадий Фомин.
Участников поприветствовал Президент РФ Владимир Путин. В своем обращении глава страны отметил, что первостепенной общенациональной задачей является совершенствование демографической политики, стимулирование рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного уровня жизни российских семей. По словам лидера страны, чтобы добиться намеченных целей, нужно «уделять неустанное внимание» решению острых вопросов в сферах здравоохранения, образования, экономики и культуры, а также заниматься благоустройством городов и поселков. Президент также подчеркнул важность воспитания нового поколения «в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи».
С ключевым докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что с текущего года в России начала действовать ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, чьи доходы невысоки. Как уточнила вице-премьер, эта мера коснется более 4 млн семей, где воспитывается почти 11 млн детей. Татьяна Голикова также обратила внимание на положительные сдвиги в демографии по итогам 2025 года: сразу несколько субъектов показали рост суммарного коэффициента рождаемости. Помимо этого, зафиксировано улучшение отношения общества к родителям, у которых трое и больше детей.
Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в своем выступлении сделал акцент на системе социального патронажа — механизме индивидуального сопровождения граждан. По данным полпреда, сегодня такая поддержка оказывается более чем 500 тысячам россиян. Программа работает в 10 регионах, и Рязанская область в их числе.
Спикер также подробно перечислил меры поддержки семей с детьми, принятые рязанскими депутатами за последнее время. В регионе установили единовременные выплаты: 120 тысяч рублей для беременных студенток очной формы обучения и 350 тысяч рублей для молодых родителей (до 35 лет) при рождении третьего ребенка или последующих детей. С 2025 года молодые семьи получили право частично компенсировать расходы на аренду жилья — это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве. Кроме того, региональный материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется. С 1 января 2026 года при рождении третьего и четвертого ребенка он превышает 93 тысячи рублей, а при рождении пятого и следующих детей — 120 тысяч рублей. Всего в текущем году на поддержку семей с детьми в регионе планируется направить более 2,7 млрд рублей.
Отдельно на тематических секциях участники обсудили вопросы укрепления традиций многодетной семьи, внедрения корпоративного демографического стандарта, создания семейно-ориентированной городской инфраструктуры и разработки стандарта ответственных коммуникаций.