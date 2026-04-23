Аркадий Фомин: Для органов власти любого уровня всесторонняя поддержка семей и создание условий для повышения рождаемости – основной приоритет

В четверг, 23 апреля, на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» в столице прошла ежегодная всероссийская конференция «Демографический перелом в России: пути достижения». Организацию мероприятия взяли на себя Администрация Президента РФ и Институт демографической политики имени Д.И. Менделеева, также к работе присоединились Совет Федерации и Министерство труда и социальной защиты. Участниками дискуссии стали представители федеральных и региональных властей, ученые и эксперты, предприниматели и активисты общественных организаций. От Рязанской областной Думы конференцию посетил спикер Аркадий Фомин.

Участников поприветствовал Президент РФ Владимир Путин. В своем обращении глава страны отметил, что первостепенной общенациональной задачей является совершенствование демографической политики, стимулирование рождаемости и многодетности, а также обеспечение достойного уровня жизни российских семей. По словам лидера страны, чтобы добиться намеченных целей, нужно «уделять неустанное внимание» решению острых вопросов в сферах здравоохранения, образования, экономики и культуры, а также заниматься благоустройством городов и поселков. Президент также подчеркнул важность воспитания нового поколения «в духе ценностей многодетной, многопоколенной и дружной семьи».

С ключевым докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что с текущего года в России начала действовать ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, чьи доходы невысоки. Как уточнила вице-премьер, эта мера коснется более 4 млн семей, где воспитывается почти 11 млн детей. Татьяна Голикова также обратила внимание на положительные сдвиги в демографии по итогам 2025 года: сразу несколько субъектов показали рост суммарного коэффициента рождаемости. Помимо этого, зафиксировано улучшение отношения общества к родителям, у которых трое и больше детей.

«По опросам, которые мы проводим, при встрече с многодетной семьей две трети россиян испытывают уважение, радость, гордость, надежду и доверие», – уточнила вице-премьер.

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в своем выступлении сделал акцент на системе социального патронажа — механизме индивидуального сопровождения граждан. По данным полпреда, сегодня такая поддержка оказывается более чем 500 тысячам россиян. Программа работает в 10 регионах, и Рязанская область в их числе.

«Отрадно, что сегодня наш родной регион был приведен в пример на столь значимом мероприятии. Это говорит о том, что команда области работает на результат: четко ставит цели и последовательно, шаг за шагом, достигает их, – отметил, комментируя итоги конференции, глава регионального парламента Аркадий Фомин. – Это касается и такой важной темы, как демография. На сегодняшний день в Рязанской области действует более 200 сервисов и мер поддержки семей с детьми. Патронаж – один из примеров. В регионе комплексное сопровождение семей, в которых женщины готовятся стать мамами, реализуется в рамках проекта «Семья в ожидании счастья». Он стартовал в 2024 году и сегодня охватывает более 6700 рязанских семей. Специалисты учреждений здравоохранения, образования, сотрудники социальных служб области оказывают психологическую поддержку, содействие в оформлении тех или иных льгот, проводят юридические консультации, помогают освоить новую профессию и построить карьерный трек».

Спикер также подробно перечислил меры поддержки семей с детьми, принятые рязанскими депутатами за последнее время. В регионе установили единовременные выплаты: 120 тысяч рублей для беременных студенток очной формы обучения и 350 тысяч рублей для молодых родителей (до 35 лет) при рождении третьего ребенка или последующих детей. С 2025 года молодые семьи получили право частично компенсировать расходы на аренду жилья — это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве. Кроме того, региональный материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется. С 1 января 2026 года при рождении третьего и четвертого ребенка он превышает 93 тысячи рублей, а при рождении пятого и следующих детей — 120 тысяч рублей. Всего в текущем году на поддержку семей с детьми в регионе планируется направить более 2,7 млрд рублей.

«Для органов власти любого уровня всесторонняя поддержка семей и создание условий для повышения рождаемости – основной приоритет. На площадке Рязанской областной Думы вместе с коллегами-депутатами, экспертами, представителями родительского сообщества поднимаем актуальные проблемы, совместными усилиями находим пути их решения и, что самое важное, – не просто говорим, а переносим добрые намерения в законодательное поле, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Вопросы, которые сегодня обсудили на конференции, возьмем в работу».

Отдельно на тематических секциях участники обсудили вопросы укрепления традиций многодетной семьи, внедрения корпоративного демографического стандарта, создания семейно-ориентированной городской инфраструктуры и разработки стандарта ответственных коммуникаций.