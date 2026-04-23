Сожителя ищут за убийство женщины с ребёнком в Рязанской области

Следственный комитет по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек, в том числе малолетнего. Преступление совершено в ночь на 23 апреля 2026 года в посёлке Кадом.

По данным следствия, в одном из жилых домов райпосёлка обнаружены тела 26-летней женщины и её годовалого сына с признаками насильственной смерти. Оба погибли на месте.

Продолжение после рекламы

В совершении преступления подозревается 29-летний сожитель погибшей. Мужчина ранее судим. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе бытового конфликта нанёс потерпевшим множественные колюще-режущие удары.

Местонахождение подозреваемого устанавливается. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Расследование ведётся по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ — убийство двух лиц, в том числе малолетнего. Прокуратура Кадомского района осуществляет процессуальный контроль за ходом следствия.