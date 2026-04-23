Кадр из видео «Топор. Новости Рязани»
Происшествия

На водителя, ударившего пенсионера в Рязани, завели уголовное дело

Алексей Самохин
В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего рязанца, подозреваемого в нанесении побоев пожилому мужчине на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

В результате проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани установили личность мужчины, который на пересечении улиц Строителей, Островского и Высоковольтной города Рязани нанес телесные повреждения пожилому пешеходу.  До этого водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения, а после — скрылся с места происшествия.

Полицейские выяснили, что к противоправным действиям причастен 28-летний житель областного центра.

По предварительной информации, мужчина, управляя транспортным средством, не выполнил требование ПДД уступить дорогу пешеходу — совершил проезд на запрещающий сигнал светофора и не пропустил мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. После этого злоумышленник вышел из автомобиля и ударил пожилого мужчину в лицо.

Пенсионер обратился с заявлением в отдел МВД России по Железнодорожному району города Рязани. Степень тяжести вреда здоровью пенсионера устанавливается.

В отношении водителя иномарки составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.12.18 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении) и ч.1 ст.12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

Дознаватель отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ст.116 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы.

Популярные материалы

Погода

Метеоролог рассказал, когда в Рязань вернётся весна

В Рязани выпало 25 см снега — апрель побил норму осадков в полтора раза. Синоптики уже знают, когда придёт тепло и почему бояться нечего.
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Общество

Рязанский Водоканал опубликовал график отключения воды на 22 апреля

22 апреля в Рязани пройдут плановые отключения холодного водоснабжения (ХВС) в связи с ремонтными работами. Адреса назвали представители "Водоканала".
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.
Новости России

«КП»: виновница ДТП с двумя погибшими в Москве скрутила номера

Москвичка, устроившая массовую смертельную аварию в центре Москвы, незадолго...

Темы

Медицина

Почти 390 тысяч рязанцев прошли диспансеризацию в 2026 году — Минздрав

На 20 апреля 2026 года профилактические мероприятия (диспансеризацию и профосмотры) прошли 275 143 взрослых. Из них репродуктивную диспансеризацию — 46 587 человек, а также 8 908 студентов. Детей осмотрено 109 589.
Происшествия

Сожителя ищут за убийство женщины с ребёнком в Рязанской области

Мужчина ранее судим. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе бытового конфликта нанёс потерпевшим множественные колюще-режущие удары.
Происшествия

Дроппер вернет многодетному отцу из Рязанской области 1,8 млн рублей

Прокуратура Сапожковского района добилась через суд возврата более 1,8 млн рублей жителю Рязанской области, который стал жертвой телефонных мошенников. Деньги взыщут с владельца счёта, на который поступили похищенные средства.
Политика

Франция и Польша отработают ядерный удар по Петербургу, военкор Коц призвал ответить ассиметрично

Французская авиация отработает пуски крылатых ракет ASMP с ядерными боеголовками мощностью от 100 до 300 килотонн. Дальность действия этих ракет составляет около 500 километров. Предположительно, истребители будут заходить в воздушное пространство стран Прибалтики, поскольку с территории Польши достичь Санкт-Петербурга такими ракетами невозможно.
Общество

«Белый список» интернета пополнили «ЛизаАлерт», ОНФ и ещё 20 сервисов

В «белый список» включили сайты, ИТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер — от волонтёрских движений до крупных корпораций. Всего в перечне теперь более 500 российских ресурсов.
Новости кино и ТВ

ТНТ приступил к съёмкам вокально-игрового шоу «Игра вслепую»

В шоу играют две команды участников с поющими капитанами. Именно они будут запутывать соперников, исполняя песни в закрытых боксах. В одном из них будет капитан команды, в другом — его голосовой двойник. Главная задача соперников — различить одного и другого. Каждой команде помогает «группа поддержки»: фанаты и даже родственники капитанов-соперников. Они могут как дать ценную подсказку, так и окончательно сбить игроков с толку.
Происшествия

Рязанец украл датчик дистанции, чтобы он был в запасе на случай кражи

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.
Общество

Рязанским первоклассникам рассказали о безопасности на железной дороге 

Сотрудники МЖД провели занятия по безопасности для учащихся 1-х классов школы №39 г. Рязани. Учебное заведение расположено рядом с железнодорожным вокзалом. 

