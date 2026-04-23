На водителя, ударившего пенсионера в Рязани, завели уголовное дело

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего рязанца, подозреваемого в нанесении побоев пожилому мужчине на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В результате проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани установили личность мужчины, который на пересечении улиц Строителей, Островского и Высоковольтной города Рязани нанес телесные повреждения пожилому пешеходу. До этого водитель иномарки грубо нарушил правила дорожного движения, а после — скрылся с места происшествия.

Полицейские выяснили, что к противоправным действиям причастен 28-летний житель областного центра.

По предварительной информации, мужчина, управляя транспортным средством, не выполнил требование ПДД уступить дорогу пешеходу — совершил проезд на запрещающий сигнал светофора и не пропустил мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. После этого злоумышленник вышел из автомобиля и ударил пожилого мужчину в лицо.

Пенсионер обратился с заявлением в отдел МВД России по Железнодорожному району города Рязани. Степень тяжести вреда здоровью пенсионера устанавливается.

В отношении водителя иномарки составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.12.18 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении) и ч.1 ст.12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

Дознаватель отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ст.116 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы.